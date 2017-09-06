T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrite el konuldu

İSTANBUL, (DHA) - GÜRPINAR Su Ürünleri Hal'inde yapılan denetimlerde Su Ürünleri Kanunu'na aykırı olarak avlanıldığı tespit edilen yasal boy sınırının altında yaklaşık 90 ton istavrite el konuldu

06 Eylül 2017 13:36

İSTANBUL, (DHA) - GÜRPINAR Su Ürünleri Hal\'inde yapılan denetimlerde Su Ürünleri Kanunu\'na aykırı olarak avlanıldığı tespit edilen yasal boy sınırının altında yaklaşık 90 ton istavrite el konuldu. 

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul’un tüm noktalarında denetimlerini aralıksız sürdüren Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Koruma Kontrol görevlilerinin Gürpınar Su Ürünleri Hal\'inde yatığı denetimlerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna aykırı olarak avlanıldığı tespit edilen yasal boy sınırının altında yaklaşık 90 ton istavrit el konuldu. Avcılık Kanunu’na aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslar hakkında ise idari para cezaları uygulandığı bildirildi.

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, daha bol ve ucuz balık yiyebilmenin, balıkçıların avlanma şartlarına uymasıyla mümkün olacağını belirterek, \"Su ürünleri denetimleri 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Balıkçılarımız avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin devamı, hem de balık sayısının artmasına katkı sunarlar. Biz İl Müdürlüğü olarak yasak avcılığın takipçisi olacağız. Özellikle yasal boy sınırının altında avlanmış olan balıklara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GÜRPINAR SuHalSuKanunuGıda TarımHayvancılık MüdürlüğüBalıkçılıkMüdürlüğüMüdürlüğü SuKoruma KontrolGürpınar SuKanunaAvcılık KanununaHayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz KaracaBalıkçılarımızBiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24