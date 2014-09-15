Yasaklı site sayısı 51 bini aştı

Gezi Parkı Direnişi, AKP ile ilgili yolsuzluk haberlerinin sosyal medya kanallarında yayılması ve TİB’in yetkilerinin genişlemesi nedeniyle Türkiye’de internet yasakları da zirve yaptı. 2006’da Türkiye’de 4 tane internet sitesi yasaklanırken 2014’te bu sayı 51 bine fırladı. Yeni Torba yasa ile her yıl yüz binlerce sitenin ya da içeriğin yasaklanması bekleniyor.

AKP’nin iktidar olduğu son 9 yılda Türkiye’de erişimi engellenen internet sitelerinin sayısı 51 bini aştı. İnternet yasakları Özellikle Gezi olaylarının yaşandığı 2013’te zirve yaptı.

Şehriban Kıraç’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, Meclis’ten geçen hafta geçen torba yasa ile birlikte yasaklar daha da artacak. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) mahkeme kararı olmaksızın site kapamaları ve engellemeler yapabilecek. Değişiklik ile İnternet Yasası’na, daha önce hiç düzenlenmemiş yepyeni bir yetkilendirme getirildi. TİB Başkanı, milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden birinin varlığına kanaat getirirse 4 saat içinde istediği sayıda internet sitesine erişimi kapatabilecek. Kapanmadan sonra 72 saat içinde eğer aksi yönde bir mahkeme kararı çıkmaz ise bu yasaklılık durumu sürekli bir uygulama haline getirilebilecek (torba yasa metni md. 126/2).

Engelli Web’in verilerine göre eylül ayı itibarıyla Türkiye’de erişimi engellenen site sayısı 51 bin 43, bunların 46 bin 536 tanesi direkt TİB tarafından yasaklandı. Verilere göre engellemelerin yüzde 91.4’ü TİB, yüzde 4.1’i mahkemeler, diğer engellemeler ise savcılıklar ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirildi.

2006’da verilere göre toplam 6 siteye erişim yasaklanırken Gezi olaylarının yaşandığı 2013’te bu sayı 15 bin 923’e fırladı.

Öte yandan bir başka dikkat çekici konu ise TİB’in 2008’de engellediği site sayısı 835’ken, bu sayı 2011’de 6 bin 506’ya, 2013’te 15 bin 418’e dayandı. Yeni torba yasa ile yetkileri genişletilen TİB’in erişime engelleyeceği site sayısının 100 binleri bulmasından endişe duyuluyor.

Her yıl yasaklı site sayısının artmasında özelikle Gezi Parkı Direnişi sırasında halkın internet üzerinden örgütlenmesi, Twitter, YouTube gibi sosyal ağlar üzerinden hükümet alehinde yolsuzluk iddialarının ve tapelerinin yayımlanması etkili oldu.