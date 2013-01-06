Yasaklı madde için kediyi kullandılar!

Brezilya'da bulundukları cezaevine yasaklı madde sokmaya çalışan mahkumlar, besledikleri kediyi kullandılar. Fakat üzerine cep telefonu, testere ve matkap gibi malzemelerle bantlanan kedi, cezaevine giremeden gardiyanlar tarafından yakalandı.

Alagoas eyalet hapishaneleri sözcüsü Cinthya Moreno, kedinin, yılbaşı arifesinde ülkenin kuzeydoğusunda Arapiraca kentinde orta güvenlikli bir cezaevinde yakalandığını ifade etti.

Kedinin, cezaevinin ana giriş kapısından geçerken yakalandığı belirtilildi.

O Estado de S. Paulo gazetesi, ''kaçakçılık girişiminden'' ötürü cezaevinde kalan 263 mahkumun hepsinin şüpheli durumunda olduğunu yazdı.

Cezaevi yetkililerinden biri, ''Kedi konuşmadığından sorumluyu bulmak zor olacak'' dedi.