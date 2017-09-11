Yasaklı lider Saakaşvili, Ukrayna'ya döndü, sınırda arbede çıktı

Sonat Kerem / Kiev, 10 Eylül (DHA) - Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve Ukrayna’da muhalefetteki Yeni Güçler Hareketi’nin lideri Mihail Saakaşvili, ülkeye girişi yasak olmasına rağmen kameralar eşliğinde Ukrayna sınırından geçti.

Muhalif lider Yuliya Timoşenko’nun da eşlik ettiği Saakaşvili, destekçileri tarafından sınırda coşkuyla karşılandı.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından Gürcistan’ı terk ederek Ukrayna’ya yerleşen Saakaşvili, iki yıl önce Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından Ukrayna vatandaşlığına geçirilip, Odessa ili Valisi olarak atanmıştı.

Poroşenko yönetimiyle ters düşmesi sonrası ise valilikten istifa eden eski Gürcü lider, Yeni Güçler Hareketini kurarak muhalefete geçmişti.

Poroşenko’nun imzasıyla Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldıktan sonra Ukrayna pasaportuyla önce ABD’ye, ardından Polonya’ya giden Saakaşvili, Ukrayna’da önümüzdeki sonbahar döneminden itibaren iktidar karşıtı protestolar organize edeceğini açıklamıştı.

Saakaşvili, eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko ile birlikte Polonya’nın Ukrayna sınırındaki Peremış şehrinden bugün Ukrayna’ya gitmek üzere trene bindi. Ancak Ukrayna Demir Yolları’nın, Saakaşvili inene kadar trenin hareket etmemesi talimatı verdiği bildirildi. Garda toplanan kalabalık, trenin Saakaşvili’yi Ukrayna’ya götürmesi talebiyle uzun süre gösteri yaptı.

Tren istasyonunda açıklama yapan Saakaşvili ve eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko, Poroşenko yönetiminin “diktatörlük kurma” girişiminin önüne geçmek istediklerini söyledi.

Ana muhalefetteki Vatan Partisi’nin lideri Timoşenko, bizzat Poroşenko’nun trenin Ukrayna’ya gitmemesi için talimat verdiğini savundu.

Bunun üzerine Saakaşvili ve Timoşenko, otobüs ile “Şegini” sınır kapısından Ukrayna’ya giriş yaptı. Geçiş sırasında, sınır muhafızları ile Saakaşvili destekçileri arasında arbede oldu. Saakaşvili, arbede sırasında destekçilerinin yardımıyla ülkeye giriş yapabildi.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü (TV Kaydı):

- Saakaşvili\'nin destekçilerinin koşarak sınırdan geçmeleri

- Sınır muhafızları ile yaşanan arbede

- Saakaşvili\'nin karşılanması