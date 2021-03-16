Yasaklı içerikler kaldırılmadı; Rusya'da Twitter bir ay içinde engellenebilir

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Twitter’in çocuk istismarı, uyuşturucu kullanımı, intihar girişimleri türünden yasaklı içerikleri kaldırmaması durumunda bir ay sonra sosyal medya ağına erişimi tamamen kısıtlayacağı konusunda uyardı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Rus basınına yaptığı açıklamada, yasaklı içeriklerin kaldırılmaması durumunda Twitter'ın Rusya’daki faaliyetlerinin bir ay sonra engelleneceğini belirtti.

Subbotin, “Bir ay belirledik ve Twitter'ın yasaklı içeriğin kaldırılması konusundaki tepkisini izliyoruz. Bu sürenin sonunda sosyal medya ağının yönetiminin eylemlerine bağlı olarak ilgili kararlar alınacak. Eğer Twitter Roskomnazdzor’un taleplerini, Rusya mevzuatının gereğini yerine getirmezse, sosyal medya ağının Rusya topraklarındaki faaliyetlerinin tamamen engellenmesi konusunu ele alacağız” ifadelerini kullandı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) geçen hafta Twitter yönetimine "Rus vatandaşlarını korumak ve sosyal medya ağını Rusya'daki mevzuata uymaya zorlamak" amacıyla yavaşlatma uygulandığına dair mektup gönderdiği belirtilmişti.