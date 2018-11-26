Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, Yayıncılık Konuşmaları başlığı altında gerçekleştirdiği serinin ilki; Türkiye Yayıncılığının Yasaklı Tarihi’nin ardından, ikinci oturumu, Yasakların Bugünü: Yayıncılığımızda Sansür ve Otosansür konulu söyleşiyle sürdürüyor.

28 Kasım’da saat 19:00’da başlayacak söyleşide, yayıncılık sektörünün pek çok alanında çalışmış olan Sevengül Sönmez’e, sansüre ve otosansüre karşı çalışmalar yürüten Susma Platformu’nun koordinatörleri eşlik edecek.

Söyleşide, yayıncılık alanında OHAL sürecinden bugüne; kapatılan yayınevlerinden yasaklanan kitap ve dergilere, soruşturma açılan yazarlardan sektördeki otosansür eğilimine, yakın dönemde işletilen çeşitli sansür mekanizmaları ve bu girişimlerin yayıncılık dünyasında nasıl karşılık bulduğu, nelere yol açtığı gibi başlıklar ele alınacak.

Etkinliğe katılım için Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nin sitesinden kayıt yaptırabilirsiniz.

Susma Platformu’nun çalışmalarını susma24.com adresinden, Facebook ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. (K24)