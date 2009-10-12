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'Yasaklanınca daha çok izlenir'

Yiğit Bulut'un sunduğu 'Habertürk Özel' programına konuk olan Hülya Avşar, dizilere şifre konulmaması gerektiğini söyledi.

12 Ekim 2009 03:00

Yiğit Bulut'un sunduğu 'Habertürk Özel' programına konuk olan Hülya Avşar, dizilere şifre konulmaması gerektiğini söyledi.

Avşar, şifre koymakla bazı şeylerin önüne geçilemeyeceğini ifade ederek, kızı Zehra'nın dizi seyretmesine zaten izin vermediğini ve o diziler yayındayken Zehra'nın uyuyor olduğunun altını çizdi. Avşar, "Dizi meselesi abartılıyor. Seyretme dediğinde seyretmeyecek çocuk, bu kadar basit!" diyerek konuyla ilgili son noktayı koydu.

Çocuklar bizden cin!

Avşar, dizilere şifre koymanın bir getirisinin olmayacağını da şu sözlerle anlattı: "Yasak konunca ben daha çok seyretmek ister ve ne yapar eder, seyrederim. Çocuklar sizden bizden cinler. TV'yi yasaklarsan, internetten izlerler."

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