Yasaklanan cam filmi, ombudsmanlığa taşındı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA) - KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, araçlarda cam filminin yasaklanmasıyla ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu\'na şikayetler geldiğini belirterek, \"Dünden beri kurumumuza müracaat yapılıyor. Müracaatlar usulüne uygun mu, ona bakılacak. Usulünü uygunsa detaylı incelemeye geçilecek. Biz, bunu inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz\" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun faaliyetlerini anlatmak için Konya\'ya gelen Kamu Başdenetçisi Malkoç, bir otelde, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Malkoç, Kamu Denetçiliği\'ne 2017 yılında yapılan 13 bin şikayetin yüzde 75’ini sonuçlandırdıklarını söyledi. İdarenin işleyişini, gelen şikayetler üzerine denetleyen bir kurum olduklarını belirten Malkoç, \'\'Diğer kurumlardan farkımız, TBMM tarafından seçiliyor olmamız. Bakan veya başbakan, bizi görevden alamıyor. Bütün dünyada ombudsmanlık, bu şekilde yapılıyor. Amacımız, Türkiye’nin daha iyi yönetilmesi, idarenin şeffaf olması ve vatandaşın hak arama kültürünü geliştirmek. Biz, bunun için çalışıyoruz. Biz, vatandaşın avukatıyız\" diye konuştu.

\'KARARIMIZA UYMAYAN, HUKUK DIŞINA ÇIKAR\'

Bireysel başvuruların da yapıldığını; fakat verdikleri kararların emsal karar olmanın ötesinde, idarenin uygulamasını değiştirdiğini vurgulayan Malkoç, şunları söyledi:

\'\'Üniversiteye giriş sınavı sırasında meşhur \'09.45\' olayı vardı. O sınava para yatırdığı halde giremeyen kişi sayısı, 100 bindi. Bize müracaat edenlerin sayısı, sınırlıydı; ama verdiğimiz karar, giremeyen herkesi ve önümüzdeki dönemlerdekileri de ilgilendiriyordu. ÖSYM’nin o günkü başkanı, \'Ben, buna uymayacağım\' dedi. Biz de gayet açık ve net söyledik. Biz, halkın avukatıyız. Biz, hukuk kurumuyuz. Biz, kamunun vicdanıyız dedik. Bizim kararımıza uymayan bürokrat veya yönetici, hukukun dışına çıkmış olur. Hukukun dışına çıkanlar da o makamlarda kalamaz.\"

\'CAM FİLM ŞİKAYETLERİ BAŞLADI\'

Araçlardaki cam filmlerinin yasaklanmasının ardından bu konuda da müracaatlar aldıklarını dile getiren Malkoç, \'\'Dünden beri, kurumumuza müracaat yapılıyor. Müracaatlar, usulüne uygun mu, ona bakılacak. Usulüne uygunsa detaylı incelemeye geçilecek. Biz, bunu inceleyeceğiz. İlgili denetçi arkadaşımız, gidecek, inceleme yapacak. Bunu değerlendireceğiz. Kararı verdiğimizde, sadece müracaat edenleri alakadar etmeyecek. Geneli kapsayacak\'\' dedi.

\'ALDIĞIMIZ KARARLARA UYMA ORANI YÜZDE 53\'

Bu yıl en fazla şikayetin eğitim alanında geldiğini de vurgulayan Malkoç, ikinci sırayı kamunun, üçüncü sırayı ise yerel yönetimlerin aldığını söyledi. Malkoç, şikayetler üzerine aldıkları kararların \'tavsiye\' niteliğinde olduğunu ve almış oldukları kararlara uyulma oranının yüzde 20\'den yüzde 53’e çıktığını kaydetti. Malkoç, \'\'Avrupa’da bunun ortalaması, yüzde 80\'dir. Bu tempoyla devam edersek bir müddet sonra dünya ortalamasını bulmuş olacağız. Eğer bizim kararımızı idare uymadıysa en azından bu kararla beraber vatandaş, mahkemeye gidip, tazminat davası açabilir\" diye konuştu.

\'FETÖ ŞİKAYETLERİ GELİYOR\'

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili konularda da müracaatlar aldıklarını söyleyen Kamu Başdenetçisi Malkoç, \'\'Ama bizim bakamadığımız alanlardan bir tanesi, yasama faaliyeti. İhraçların önemli bir kısmı, Kanun Hükmünde Kararname ile oluyor. Kanun Hükmünde Kararname de yasama faaliyetidir. Onlara bakamıyoruz; ama idari kararla ihraç edilmiş onlar da bize geliyor. Onlar, inceleme aşamasında\" dedi.



FOTOĞRAFLI