Yasakla kalp krizi vakaları azaldı

Circulation ve Amerikan Kardiyoloji Üniversitesi dergilerinde yayımlanan araştırmalar sigara içme yasağının kalp krizi vakalarını azalttığını ortaya koydu.



Elde edilen veriler, kamuya açık alanlara getirilen sigara yasağının, kalp krizi vakalarını beklendiğinden çok daha fazla azalttığını gösteriyor. Yapılan araştırmalara göre Kuzey Amerika ve Avrupa’da kalp krizi vakaları sigara yasaklarına bağlı olarak 3’te 1 oranında azaldı.



California Üniversitesi’nden Dr. James Lightwood tarafından yürütülen ve Circulation dergisinden yayımlanan araştırma 13 farklı incelemenin bir araya getirilmesiyle yapıldı. Lightwood’un ekibi yaptıkları araştırmalar sonucunda, kalp krizi vakalarının sigara yasağının uygulamaya konduğu ilk yılda yüzde 17, 3 yıl sonra ise yüzde 36 oranında düşüş gösterdiğini ortaya çıkardı. Dr. Lightwood yaptığı açıklamada, araştırma sonucunda pasif içiciliğin kalp krizlerini tetiklediğinin kanıtlandığını ifade etti.

