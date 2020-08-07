Bakanlığın açıklamasına rağmen halı sahada maç yaptılar!

İçişleri Bakanlığı'nın, "Açılması için çalışmalar devam ediyor" açıklamasına rağmen halı sahada maç yapıldı.

İstanbul- Şişli'de Mithat Paşa Caddesi üzerinde bulunan Mahmut Şevket Paşa Spor Kulübü'ne ait halı sahada dün akşam saat 22.00-23.00 saatleri arasında oynanan maç kameralara yansıdı.

Bakanlığın "kapalı" açıklamasına rağmen bazı halı sahaların bu karara uymadıkları görüldü. Şişli'de Mithat Paşa Caddesi üzerinde bulunan Mahmut Şevket Paşa Spor Kulübü'ne ait halı sahada dün akşam saat 22.00-23.00 saatleri arasında oynanan maç oynandı.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, halı sahaların 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanu'nun 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur."



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