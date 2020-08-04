İçişleri Bakanlığı'nın halı sahalarla ilgili açıklaması kafa karıştırdı; bazı işletmeler hizmet sunduklarını söyledi

T24 Haber Merkezi

Halı Saha Futbol Federasyonu'nun, halı saha tesisleriyle ilgili, bugün açılacağına dair açıklamasına İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlandığını belirterek, "Asılsız haberlerin kaynağı olan" Halı Saha Futbol Federasyonu dernek yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Ancak T24'ün ulaştığı halı saha işletmecileri açık olduklarını belirterek, Koronavirüs tedbirleri kapsamında soyunma odalarının kapalı olduğunu söyledi.

Halı saha işletmecisi: Açığız, soyunma odaları yasak

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklaması sonrası T24'ün ulaştığı İstanbul'daki iki halı saha işletmecisi de, açık olduklarını belirterek, girişte dezenfektan olduğunu, soyunma odalarının ise kapalı olduğunu söyledi.

"Çoğu hala saha açık" diyen işletmeci, "Yelek yok, ayakkabı kiralama yok. Lavabolar da sabun var ve sürekli açık bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Cumartesi günü hangi saatler müsait?" sorusunu işletmeci, "Sadece 19-20 ile 23-24 saatleri müsait" diye yanıtladı.