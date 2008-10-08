Yasak uyarısı yapan polisi dövdüler

Şanlıurfa'da, Selim Sultan Çakıcı adlı polis memuru, kavşaktan yasak olmasına rağmen U dönüşü yaptığı için uyardığı otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı tarafından dövüldü. Polis memuru tedavi için hastaneye götürülürken, biber gazı sıkılarak yakalanan iki zanlı gözaltına alındı.



Olay saat 11.00 sıralarında Yusuf Paşa Mahallesi Asfalt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Mahmut Ateş, yönetimindeki 63 ZC 755 plakalı otomobille yasak olmasına rağmen kavşakta U dönüşü yapınca, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Selim Sultan Çakıcı tarafından durduruldu.



U dönüşünün yasak olduğunu söyleyen polis memurunun uyarısına aldırış etmeyen Ateş, hızla kaçmaya başladı. Peşine düşülen Ateş ve yanındaki arkadaşı Mahir Arıban, Sarayönü Caddesi üzerinde durduruldu. Otomobilinden inen Ateş, "Sen beni tanımıyor musun? Sen nasıl benim aracımı durdurursun" diye bağırdıktan sonra yanında bulunan arkadaşı Mahir Arıban ile birlikte polis memuru Çakıcı'yı tekme ve yumrukla saldırdı. Polisin dövülmesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda meslektaşı, Mahmut Ateş'i biber gazıyla etkisiz hale getirip güçlükle gözaltına aldı. Esnaf olduğu öğrenilen Ateş'in yanında bulunan ve kargaşa sırasında kaçmaya çalışan Mahir Arıban ise cadde üzerinde gizlenmeye çalıştığı bir kuyumcuda gözaltına alındı.



Başından ve yüzünden aldığı darbelerle yaralanan polis memuru meslektaşları tarafından çağrılan ambulansla Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

