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Yaşam

Yasak tartışması 'kürtaj turizmini' yarattı

Baracuda Turizm’in 15 gün önce başlattıkları “kürtaj dahil” turlar Kırım, Kıbrıs, Bosna ve İngiltere ’ye düzenleniyor

01 Ağustos 2012 22:12

 

Kürtaj yasası hakkında yazılanlar, konuşanlar ve fişlenme korkusu fırsatçıları da harekete geçirdi. Baracuda isimli turizm şirketi 15 gün önce yurtdışına "kürtaj turizmi" başlattı.
 
 Kırım’da “kürtaj dahil” 3 gece 4 gün tur fiyatı 299 euro , Bosna 600 dolar, İngiltere 1200 pound. Kürtaj olduğunun duyulmasından çekinen 16 kişi tur satın aldı.Tur şirketinin genel müdürü Cem Polatoğlu’nun kürtaj turu ilanındaki açıklamaları da oldukça çarpıcı: “Ne zaman ki bu memlekette bir şey yasaklanır ya da yoktur, kötüdür, zor bulunur, derhal su yolunu bulur. Biz turizmciler de bu yokluklardan, yasaklardan nemalanırız.” 
 
 

Kırım tercihlerde ilk sırada 

 
 
Baracuda Turizm’in 15 gün önce başlattıkları “kürtaj dahil” turlar Kırım, Kıbrıs, Bosna ve İngiltere ’ye düzenleniyor. Yurtiçi ve yurtdışında farklı alanlarda sağlık turizmi düzenlediklerini söyleyen Baracuda Turizm Genel Müdürü Cem Polatoğlu, kürtaj tartışmalarının getirdiği tedirginlik nedeniyle kürtaj turlarına başladıklarını açıkladı. Polatoğlu, “Şu ana kadar Kıbrıs’a 8, Kırım’a 5, Bosna’ya 3 kişi tur satın aldı” dedi.
 
 

Başvurular 35 yaşın altında 

 
 
Başvuru yapan kadınların yaş aralıklarının değişkenlik gösterdiğini söyleyen Polatoğlu, şu açıklamayı yaptı: “Bugüne kadar tur satın alanlarının yaşının 35’i geçmiyor. Türkiye ’nin farklı bölgelerinden telefon alıyoruz ama bugüne kadar başvuranların hepsi İstanbul ’dan. İzmit’ten ise 1 kişi tur satın aldı. Hem fişlenme, hem de yakınları tarafından duyulması korkusuyla bu yola başvuruyorlar.” 
Yurtdışında hastanelerin kürtaj için sadece herhangi bir doktordan sağlık raporu istediğini anlatan Polatoğlu, raporun hastane onaylı olmasının bile gerekli olmadığını kaydetti. Polatoğlu, Kıbrıs’ta 1 klinik, 1 hastane; Kırım’da 3, İngiltere ve Bosna’da da 1 hastane ile anlaşmaları olduğunu söyledi. 
 
 

Yasaklar bize fırsat oluyor 

 
 
Yurtiçi ve yurtdışında farklı alanlarda sağlık turizmi düzenlediklerini söyleyen Cem Polatoğlu yasakların yeni fırsatlar yarattığını anlattı. Kürtaj turu ilanında “30 yılı aşkındır turizm yaparım. Bazen kendimi fırsatçı, karaborsacı gibi hissediyorum ama bunun müsebbibi ben değilim” diyen Polatoğlu’nun ilanında dikkat çeken bir diğer cümle ise şu: “Ne zaman ki bu memlekette bir şey yasaklanır ya da yoktur, kötüdür, zor bulunur, derhal su yolunu bulur. Biz turizmciler de bu yokluklardan, yasaklardan nemalanırız.” 
 
 

Önce panaromik şehir turu sonra kürtaj 

 
 
Tur, ilk gün panaromik şehir turu, ikinci gün operasyon ve dinlenme, üçüncü-dördüncü gün serbest zaman ve dönüş olarak proglanmış. 
 
 

En ucuz Kırım

 
 
Ülkelere göre tur fiyatları şöyle: Kırım 299 euro , Bosna 600 dolar, İngiltere 1200 pound, Kıbrıs 1200-1500 TL
 

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