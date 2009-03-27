Yasak site YouTube'da AKP seçim ilanı!

Türkiye'de mahkeme kararıyla yasaklandığı için halkın doğrudan giremediği popüler video paylaşım sitesi YouTube'da AKP'nin seçim ilanları dönüyor.



Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu seçimler için hazırladığı ilanın Türkiye'de girilmesi "mahkeme kararıyla" yasaklanmış bir siteye verilmesi mizah konusu oldu.



Tıklandığında AKP'nin internet sitesini açan ilanla hangi seçmen grubunun hedef alındığı anlaşılamadı.



AKP yetkilileri ilandan haberleri olmadığını açıklarken ilanın bir sivil tarafından verilmiş olabileceği öne sürüldü.



AKP'nin YouTube'daki ilanı online oyun siteleri, kumar siteleri, mucize ilaçlar, cinsel ürünler gibi ilanlarla dönüşümlü olarak yayınlanıyor.



Türkiye'de daha önce aralıklarla erişimi engellenen YouTube'a, yaklaşık bir yıldır sürekli olarak erişim sağlanamıyor.



AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada YouTube için "Ben giriyorum, siz de girin" demişti.



Vatandaşların ise, Başbakan'ın girebildiği YouTube'da yayınlanan ilanları görebilmesi için dolaylı yollara başvurarak YouTube'a girmekten başka çareleri yok.

