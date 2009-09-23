Yasak şemsiye satışlarını patlattı!

19 Temmuz 2009'da yürürlüğe giren 'Kapalı alanlarla sigara' yasağı şemsiye satışlarını artırdı.



Celal Birsen şemsiyelerinin patronu Recep Birsen, “Sigara yasağının yaygınlaşmasıyla birlikte restoran ve kafeteryalara güneş şemsiyesi satışımız iki katına çıktı” dedi. Birsen, sigara yasağıyla birlikte “kuleli şemsiye”lerinin daha fazla öne çıktığını söyledi.



Kapalı mekanlarda sigara yasağı kapsamının 19 Temmuz’dan itibaren genişlemesiyle birlikte kafeterya ve lokantalarda artan ihtiyaç, şemsiye talebini iki katına çıkardı. Şemsiye kralı Celal Birsen’in yerine geçen oğlu Recep Birsen, öncelikle İstanbul’daki kafeterya ve restoranlardan talep gelmeye aldıklarını belirterek, “Talep artışı bir yıl önce başladı. Biz bir yıl önce ‘şemsiyelerimiz artık sigara yasağında da kullanılabilecek’ demiştik. Şemsiyenin üst kısmındaki kule sayesinde hem hava sirkülasyonu oluyor hem de sigara dumanı bu sayede tahliye ediliyor. Şu anda bir çok yerde bulunuyor. Oteller de çok sayıda tedarik etmeye başladı. Türkiye geneline yaklaşık 50 bin şemsiye sevk ettik” dedi.



Yılda 7 milyon şemsiye



New York’ta Hilton oteller zinciriyle görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Recep Birsen, şunları söyledi: “2010 yaz sezonu itibariyle Hilton otellerinin dünya çapındaki tedarikçisi olacağız. Celal Birsen yağmur şemsiyeleri aslında buz dağlarının görülen yüzü. Görülmeyen yüzü ise güneş şemsiyesidir. Biz yılda 7 milyon adet şemsiye üretimi yapıyoruz. Yılda ürettiğimiz 7 milyon şemsiyenin sadece 1.5 milyon adeti yağmur ve yağmur promosyon şemsiyeleri. Yağmur şemsiyelerinin yıllık üretim adeti 650 bin ile 750 bin arasında gider gelir. Yani yağmur şemsiyeleri yüzde 10’luk bir paya sahip. Görünmeyen kısım ise şu, Algida, Coca-Cola, Efes Pilsen, Miller gibi dünya çapındaki firmaların hem Türkiye’de hem de Avrupa’daki tedarikçisiyiz. Biz Coca-Cola’nın 150 ülkeye şemsiye üretimini gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en büyük şemsiye üretim fabrikasıyız.”

Mağaza sayısı 9’a çıkacak.



Türkiye şemsiye pazarının yüzde 99’unu elinde bulunduran Celal Birsen şemsiyelerinin 2010 yılına, 2008’e göre yüzde 10-15 büyüme ile gireceğini kaydeden Birsen şöyle konuştu: “5 noktada hizmet veriyoruz. 2010 yazında mağaza sayımız 9’a çıkacak. İstanbul’da Fulya mağazasından sonra Suadiye, Bodrum, İzmir ve Ankara’da mağazalar açacağız. Mağaza sayısını 9’a çıkaracağız. Seçtiğimiz bölgeler, turizm sektörünün merkezi konumundaki noktalar. Ankara çok efektif gibi durmasa da özellikle sigara yasağının ardından tercih ettiğimiz bir nokta haline geldi.”

54 ülkeye ihracat yapıyor

Recep Birsen, firmanın toplam iş hacminin yüzde 60’ının ihracat rakamlarından oluştuğunu belirterek, “Şu anda 54 ülkede hizmet veriyoruz. Ağırlıklı olarak Avrupa’ya hitap ediyoruz. Ancak, bugün Mozambik’te de Celal Birsen markasını görebilirsiniz. Özellikle son iki yılda Avrupa ve Amerika pazarına ağırlık veriyoruz. Dünyanın en büyük bahçe mobilyaları ve şemsiye fuarına katılıp İspanya ve Yunanistan’a distribütörlük verdik. Celal Birsen Hırvatistan hazırlanıyor. 900 kilometrelik bir sahil şeridi var. Bu nokta, dört ülkeye hizmet verecek” diye konuştu.

Babamı toprağa verdim ertesi gün işimin başına geçtim

Şubat ayında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Celal Birsen’in oğlu Recep Birsen, babasının “Oğlum ben yarın bir gün vefat ederim. Beni göm, sonra işinin başına geç ve çalış. Benim başımda yas tutarsan, ben mutlu olmam” dediğini belirterek, “Bire bir aynısını uyguladık.

Pazar günü babam Celal Birsen’i toprağa verdim. Pazartesi de işimin başına geçtim” dedi.

Minder üretimine de başladı bayrakta 350 bin sipariş aldı

Minder üretimine de başladıklarını anlatan Recep Birsen, şu bilgileri verdi: “Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde minder üretimi ve satışı başlı başına bir iş. Türkiye’de minder deyince akla tabure üstü minderler geliyor. Celal Birsen markası ile promosyon anlamında minder üretimine başladık. Otellere teslimatı yapılıyor. Yaklaşık 150 bine yakın minder çıkışı oldu. Bütün markaların promosyon minder tedarikine başladık. Bir de bayrak işimiz var. Dünyanın en büyük baskı alanı bizde. İki tarafta da aynı kalitede görüntü veren bayraklar basıyoruz. 2009 yılı için bayrakta bir ivme göreceğiz. Nestle Fransa’dan 350 bin adet bayrak siparişi aldık.”