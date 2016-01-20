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Yasak ilçelerde sınav dayanışması: 480 öğrencinin sınav harcı üniversiteliler tarafından yatırıldı

480 öğrenci için yaklaşık 25 bin lira harç parası yatırıldı

20 Ocak 2016 09:49

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak'ın Cizre ve yasağın dün kaldırıldığı Silopi ilçesi ile Diyarbakır Sur'da öğrencilerin YGS sınavına başvuru yapılabilmesi için Cizre Üniversiteliler Plaftormu tarafından kampanya başlatıldı. Elde edilen bağışlar yoluyla 480 öğrencinin sınav harı yatırıldı. 

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre,  sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre, Sur ve Silopi’de eğitim hayatı da olumsuz etkilendi. 13 Mart’ta yapılacak YGS sınavına hazırlanan öğrenciler sokağa çıkma yasağı nedeniyle sınav başvuru ücreti olan 55 TL’yi yatıramadı. Cizre, Silopi ve Sur’da sınav ücretini yatıramayan öğrencilerin yardımına üniversite öğrencileri yetişti. Cizreli üniversiteli gençler, sınav ücretini yatıramayanlara yardım için Cizre Üniversiteliler Platformu aracılığıyla kampanya başlattı. Kampanya ile elde edilen bağışlarla 480 öğrencinin sınav harçları yatırıldı. Ancak YGS sınav ücretini yatıramayan öğrencilere ÖSYM tarafından ek süre verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

 

"Kardeşlerimizin geleceği söz konusu"

 

Bu gün başvurusu bitecek olan YGS’ye sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur, Cizre ve Silopi’de yaşayan öğrencilerin çoğunun hala başvuru yapamadığını söyleyen Cizre Üniversiteliler Platformu Sözcüsü Hacı Bişkin, “Cizre ve Sur’da ilan edilen sokağa çıkma yasakları 1 ayı geçti. öğrenci kardeşlerimiz yasaktan dolayı sokağa çıkamıyor, YGS için gerekli olan harcı yatıramıyor" dedi. "Binlerce öğrencinin geleceği söz konusu olduğu için biz üniversite öğrencileri olarak kardeşlerimize nasıl yardım edeceğimizi düşündük" diyen Bişkin, "Sonunda sosyal medya üzerinden böyle bir kampanya düzenledik. Yasaklı şehirlerde kalan öğrenci kardeşlerimiz T.C. kimlik numaralarını bize iletiyor. Biz de sınav başvurusu için gerekli olan ücreti yatırıyoruz" diye konuştu.  

 

480 öğrencinin harcı yatırıldı

 

Kampanya çerçevesinde şu ana kadar 480 öğrencinin sınav ücretini yatırdıklarını söyleyen Bişkin kampanya ile ilgili, şunları söyledi: "Üniversite öğrencileri olarak sınav harcı için gerekli olan ücreti bir kısmını hayırsever insanlardan topladık. Geri kalan parayı da üniversite öğrencileri olarak öğrencileri olarak aramızda topladık. Şu ana kadar 480 öğrencinin sınav ücretini yatırmayı başardık. Bu da 25 bin Türk lirasını geçiyor. Şu an kayıt için bekleyen 76 başvuru var. Onları da bu gün elde edeceğimiz bağışlarla yatırmayı düşünüyoruz. Ancak hala Cizre ve Sur’da YGS başvurusunu yapamayan yüzlerce öğrenci var. Bu konuda yaşanacak mağduriyetlerin giderilmesi için ÖSYM’ye durumu ilettik. Lise son sınıfı öğrencilerinin kayıt için kendilerinin bizzat başvuru yapması lazım. Ancak bu da sokağa çıkma yasaklarında mümkün değil." 

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