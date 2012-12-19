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Yaşam

Okuldaki 'yasak madde' araması öğrencinin intiharına mı neden oldu?

14 yaşındaki bir kız öğrencinin, okulda yapılan 'yasak madde' aranmasından sonra pencereden atladığını ileri sürdü

19 Aralık 2012 21:13

14 yaşındaki bir kız öğrencinin, okulda yapılan "yasak madde" aranmasından sonra okulun dördüncü katının penceresinden atladığı iddia edildi. Ağır yararlanan öğrencinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Bulut Mülhim'in dha'da yer alan haberine göre, B.M. adlı bir kız öğrenci, Esenler'deki okulunun 4 kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı.

Görgü tanıkları, B.M okulda yapılan "yasak madde" aramasından sonra pencereden atladığını ileri sürdü. Aramada, B.M'nin çantasından cep telefonu çıktığı, okul yönetiminin öğrenciye bu durumla ilgili ailesine bilgi verileceğini bildirdiği belirtildi.


Zararlı maddelerden uzak tutmak için


İlköğretim okulunda gerçekleşen olay iddiaya göre şöyle gelişti; Öğretmenler sabah saatlerinde okulda arama yaptı. Öğrencileri zararlı maddelerden uzak tutmak amacıyla yapılan aramada 14 yaşındaki B. M.’nin çantasında okula sokulması yasak olan cep telefonu bulundu.


Ailesine haber verilecek


Öğrencinin telefonuna el koyan öğretmeni, ailesine haber vereceğini söyledi. Dersin bitmesinin ardından B.M, bahçedeki öğrencilerin gözü önünde dördüncü kattaki pencereden kendisini bırakarak beton zemine düştü.


Yoğun bakım servisinde


Kanlar içerisinde kalan öğrenci, öğretmenleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 14 yaşındaki kız öğrenciye yoğun bakım servisinde müdühale edildiği öğrenildi.


'Kız kanlar içerisindeydi, hepimiz ağladık'


Olay sırasında bahçede olduklarını belirten öğrenciler, "Bahçedeyken yukarıdan bir şeyin düştüğünü gördük. Arkamızı döndüğümüzde kız kanlar içerisindeydi. Hepimiz ağladık" şeklinde konuştu.


Okul yönetimi konuşmayı reddetti


Okul yönetiminin habercilerin sorularına yanıtlamayı reddettiği ve bu konuda bir açıklama da yapmayacakları bildirildi. Öte yandan bazı velilerin de gazetecilerle konuşan öğrencileri azarlayarak uzaklaştırdığı belirtildi.

 

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