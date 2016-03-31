İdil'de yasak 'kısmen' kaldırıldı; eve dönüş için kent girişinde uzun kuyruklar oluştu

Şırnak'ın İdil ilçesi ve Dirsekli Köyü'nde 16 Şubat tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlatılan operasyonların bitmesi ile bu sabah yasak 'kısmen' kalktı. Yasağın kalkmasıyla ilçeye dönüş yapanlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Bayram Kaplan'ın haberine göre, İdil İlçesi ile Dirsekli Köyü'nde operasyonlar kapsamında 16 Şubat'ta başlatılan sokağa çıkma yasağı bu sabah 04.30 itibari ele kısmen kaldırıldı. Operasyonlar başlamadan önce ilçedeki evlerini terk edenler, yasağın kalkması ile birlikte bugün sabah saatlerinden itibaren ilçeye geri dönmeye başladı. Evlerine dönen İdilliler ilçenin Cizre, Midyat ve İpekyolu girişlerinde uzun kuyruklar oluştururken, güvenlik güçleri kimlik kontrolü yaptı.

Sokağa çıkma yasağı: 21.30-04.30 arası

Şırnak Valiliği'nden dün yasağının kısmen kaldırılması ile ilgili şu açıklama yapılmıştı:



"31.03.2016 Perşembe gününden itibaren; her gün sabah saat 04.30'dan akşam saat 21.30'a kadar olan saatler arasında sokağa çıkma yasağı kaldırılmış olup, akşam saat 21.30'dan sabah saat 04.30'a kadar olan saatler arasında sokağa çıkma yasağı devam etmektedir."