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İdil'de sokağa çıkma yasağı 'kısmen' kaldırılıyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 16 Mart'ta ilan edilmişti

30 Mart 2016 13:25

Şırnak'ın İdil ilçesinde sokağa çıkma yasağı, yarından itibaren 'kısmen' kaldırılacak. Yasak gece 21.30 ile 04.30 saatleri arasında uygulanacak.

İdil'de 16 Mart'ta ilan edilen yasağın 'kısmen' kaldırılmasına ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle dendi: 

 “İlimiz İdil ilçe merkezinde ve Dirsekli köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, bölücü terör örgütü mensupları tarafından patlayıcılarla tuzaklanmış olarak kurulan barikat ve çukurların bertaraf edilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı 31.03.2016 Perşembe gününden itibaren her gün sabah saat 04.30'dan akşam saat 21.30'a kadar olan saatler arasında kaldırılmış olup, akşam saat 21.30'dan sabah saat 04.30'a kadar olan saatler arasında sokağa çıkma yasağı devam etmektedir." 

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