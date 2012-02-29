'Yasak kalktı satışlar düştü'

T24- Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık, Kürtçe albüm satışlarının Kürtçe serbest bırakıldıktan sonra düşüşe geçtiğini belirtti.

Saltık, Kürtçe albüm satışlarının yasaklı dönemde Türkiye pazarının yüzde 15’ine kadar geldiğini ancak Kürtçe serbest kalmaya başlayınca bu oranın yüzde 2’lere kadar düştüğünü belirtti. Hasan Saltık, “Kürt müziği de Laz müziği de Süryani müziği de gelişemedi. Çünkü Türkiye’de o kadar çok yasaklı dönem ve baskı oldu ki sanatçılar gelişemedi” diye konuştu.

Devletin etnik dilleri serbest bıraktığı gibi desteklemesi gerektiğini de belirten Saltık, “Bu ülkede sadece Kürtler, Lazlar, Yezidiler yoktu. UNESCO, 2 yıl önce Zazacayı kaybolmakta olan diller arasında gösterdi. Devlet, Zazaca ve Lazcayı, hiç olmazsa kalan dilleri teşvik etmeli” diye konuştu.