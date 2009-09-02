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Kültür-Sanat

Yasak kalktı, konserleri izlenebiliyor

Malezya yönetimi daha önce Müslümanlara yasakladığı Black Eyed Peas konserini izlenmesine izin verdi.

02 Eylül 2009 03:00

Kuala Lumpur - Malezya yönetimi, bu ülkedeki Müslümanların, Amerikalı müzik grubu Black Eyed Peas’in Kuala Lumpur’da vereceği konsere gitmesine izin verdi.

Yetkililer, daha önce İrlandalı bira devi Guinness tarafından organize edildiği gerekçesiyle Müslümanlara yasaklanan konsere isteyen herkesin gidebileceğini söyledi.

Artdite Wolrd Entertainment’in pazarlama müdürü Bonor Seen de yaptığı açıklamada, Müslümanlara bilet satışına başladıklarını kaydetti. Malezya’da hükümet, içki üreticilerinin konser organize etmesine izin vermiyor. Hükümet, Black Eyed Peas konserinin, kuruluşunun 250. yılını kutlayan Guiness’in organizasyonuyla yapılmasına, turizme katkısını göz önünde bulundurarak izin vermiş, ancak Müslümanların bu konsere gidemeyeceğini açıklamıştı.





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