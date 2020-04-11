Yasak gelmeden patronlar harekete geçti; Sinan Aygün TOGO kulelerinde çalışan tüm personelini işten çıkardı!

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı ve eski CHP milletvekili Sinan Aygün, TOGO kulelerinde çalışan personelinin tümünün işine son verdi.

Tartışmalı TOGO kuleleri inşaatının mühürlenmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile davalık olan Sinan Aygün, TOGO kulelerindeki ofisinde çalışan sekreter, yardımcı personel ve muhasebecisinin de aralarından bulunduğu 10 kişinin iş akitlerini tazminatlarını ödeyerek feshetti.

CHP'den istifa etti

Sözcü'nün haberine göre; Aygün, TOGO kuleleri tartışması sonrasında CHP'den istifa etmişti. AKP'nin hazırladığı ve TBMM'ye sunmayı planladığı torba yasa teklifi taslağına göre işverenler 3 ay boyunca işçi çıkaramayacak.

İşten çıkarmalar başladı

Yasa tasarısı için yürürlük maddesi taslağın kamuoyuna sızdığı güne, yani 8 Nisan 2020 veya daha önceki bir tarihe çekilmemesi halinde patronların şimdiden işçi çıkarma yarışına girmelerinden endişe ediliyordu.

Nitekim, yasa tasarısının gündeme geldiği ilk günden itibaren işten çıkarmaların başlaması, bu konudaki endişeleri haklı çıkardı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, dün yaptığı açıklamada hazırlanan tasarının işçileri korumaktan uzak olduğuna dikkat çekerek tasarının bu haliyle işçileri ücretsiz izine mahkûm ettiğini belirtmişti.