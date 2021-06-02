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Yasak Elma'ya bir isim daha veda etti

Nesrin Cavadzade'nin ardından Barış Kılıç'ın da projeden ayrıldığı belirtildi.

02 Haziran 2021 14:52

FOX TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz hafta sezon finali yapan Yasak Elma'da ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Nesrin Cavadzade'nin ardından Barış Kılıç'ın da projeden ayrıldığı belirtildi.

Şevval Sam ve Eda Ece'nin başrollerini paylaştığı FOX'un reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma’da Kaya'yı canlandıran Barış Kılıç projeye veda etti.

Daha önce de diziden ayrılıp geri dönen ünlü oyuncu, yeni sezonda yer almayacak.

Yasak Elma'ya son olarak, Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade veda etmişti.

 

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