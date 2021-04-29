Yasak Elma dizisindeki sürpriz ayrılık iddiaları doğrulandı

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin diziye veda edeceğini iddiaları konuşuluyordu. Ünlü oyuncu iddiaları doğruladı.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 108. bölümünde Cansu'nun silahlı saldırısı damga vurdu.

Yalıdaki partiye silahı saldırı yapan Cansu'nun kimi öldürdüğü ise merak konusu olmuştu.

Kurşun seslerinin duyulduğu son sahnede "Bir ölü bir yaralımız var" sözleri dikkat çekmişti. Dizide ölen kişinin ise Şahika olduğu ortaya çıktı.

Sevilen dizide Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, 109. bölümünde ekranlara veda ediyor. Güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Cavadzade, Şahika'nın musalla taşına konmuş tabutunun görüntüsünü paylaşarak "Allah taksiratını affetsin. Nur içinde yatsın" diyerek diziye veda eden ismin kendisi olduğunu doğruladı.