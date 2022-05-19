Yasak Elma dizisinde sürpriz ayrılık

Medyapım'ın Fox Tv için çektiği "Yasak Elma" dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Dizide Çetin karakterine hayat veren oyuncu Berk Oktay diziye veda edecek.

Oyuncu Berk Oktay, "Yasak Elma"nın kadrosundan ayrılıyor. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Yasak Elma", Yasak Elma 147. bölümünde yani 13 Haziran’da sezon finali yapacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz ve Melisa Doğu gibi isimler yer alıyor. Dizi, pazartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor.