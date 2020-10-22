Yasak Elma dizisinde bir ayrılık daha!

FOX'un Yasak Elma dizisinde başrol oyuncusu Talat Bulut, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın vedasının ardından 'Yiğit' karakterine hayat veren Doğaç Yıldız da diziye veda ediyor.

Medya Radar'da yer alan habere göre; Fatih Aksoy imzalı Yasak Elma dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, kadroya daha sonra katılan Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız'ın da projeye veda edeceği öğrenildi.

Yasak Elma'da böylece Ender, Yıldız ve Şahika'yı canlandıran Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade'nin hikâyesi daha ön planda olacak.

Dizide tüm erkek karakterlerin veda ettiği net olarak anlaşılamazken, yeni erkek oyuncuların dahil olup olmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Talat Bulut'un ölüm sahnesinin çekildiği de gelen bilgiler arasında.