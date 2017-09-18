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Politika

Yasak bölgeki Surp Giragos Kilisesi yağmalandı

"Biz oraya gitmek için birçok yere başvurup izin alırken, hırsızlar cirit atıyor"

18 Eylül 2017 13:40

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık, Ermenilerin Ortadoğu’daki en büyük ibadet merkezi konumunda olan Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Ermeni kilisesinin yağmalandığını söyledi. Kilise, sokağa çıkma yasağının devam ettiği bölgede bulunuyor.

“Yetkililerin önlem almasını istiyoruz”

Gazete Yolculuk’un haberine göre, Kilisenin bulunduğu alanın halen yasaklı bölge olması nedeniyle oraya gidip kilisenin son durumunu görmek için en az 10 yerden izin almak zorunda olduklarını belirten Ayık, “Biz oraya gitmek için birçok yere başvurup izin alırken, hırsızlar cirit atıyor. Operasyonlar bittikten ve kilise ağır hasar gördükten sonra su tulumbası ve elektrik panosu dahil kiliseden birçok malzeme çalındı. Yetkililerin önlem almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kilisemizi kim yapmalıyor"

T24 yazarı Nurcan Baysal, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından "Biz Diyarbakırlılar 644 gündür yasaklı mahallelerimize giremezken, bazıları girip yağmalayabiliyor!" paylaşımında bulundu.

HDP İstanbul milletvekili Garo Paylan da konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından "Kilisenin olduğu bölgeye ne ben ne Diyarbakırlılar bir yıldır giremiyor. Kilisemizi kim yağmalıyor?" paylaşımında bulundu. 

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