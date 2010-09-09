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Çevre

Yasak avlanmanın cezası: 50 bin lira

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Merkez Av Komisyonu'nca koruma altına alınan hayvanları avlamanın cezası türüne göre 50 bin liraya kadar çıkıyor.

09 Eylül 2010 03:00

T24- Çevre ve Orman Bakanlığı ile Merkez Av Komisyonu'nca koruma altına alınan hayvanları avlamanın cezası türüne göre 50 bin liraya kadar çıkıyor.    


Cezalar, yasak avlanmayla yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle, av hayvanı türlerine göre Çevre ve Orman Bakanlığınca tespit ediliyor.        

Cezalar belirlenirken, türlerin et değeri, söz konusu hayvanın bir adedinin üretimi ve doğaya yerleştirilmesi için yapılan masraf, üreme yeteneğinin kaybolmasıyla veya avlanan hayvanın doğadan eksilmesiyle yaşama ortamında meydana gelecek tahribat, yaban hayvanlarının tarım zararlıları ile mücadeledeki faydalı fonksiyonları ve bu nedenle gelecekteki değer kaybı ile ekolojik dengedeki bozulma dikkate alınıyor.        

Buna göre, Anadolu yaban koyunu ve pars, ceza bedeli en yüksek hayvanlar olarak öne çıkıyor. Avlanması durumunda Anadolu yaban koyunu için 50 bin, Pars için 35 bin lira ceza ödenmesi gerekiyor.        


Bir kısmı Karaman ve Nallıhan'da doğal yaşama bırakılan Anadolu yaban koyunları Konya Bozdağ'da koruma altında bulunuyor. En son 1974'te Ankara Beypazarı'nda görüldüğü iddia edilen Pars ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce varlığının kanıtlanması için foto-kapanlarla takip ediliyor.        
Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca koruma altına alınan bazı av ve yaban hayvanları ile bunları avlamanın cezaları şöyle:

Memeliler

Yaban koyunu, Anadolu Yaban Koyunu: 50 bin lira 
Pars: 35 bin lira 
Ayı: 18 bin 500 lira 
Alageyik, Kızılgeyik: 15 bin lira 
Sırtlan: 13 bin lira 
Yaban Keçisi: 12 bin lira 
Akdeniz foku: 8 bin lira 
Dorkas ceylanı: 6 bin 500 lira 
Vaşak: 5 bin 500 lira 
Ceylan: 5 bin lira 
Karaca: 3 bin 250 lira 
Su samuru, yaban kedisi, sazlık kedisi, karakulak: 3 bin 200 lira 
Kurt, Alaca sansar: Bin lira 

Kuşlar

Atmacagiller ve Doğangiller familyasındaki bütün türler: 6 bin 500 lira 
Tepeli pelikan, mezgeldek, yakalı toy, kelaynak: 3 bin 100 lira 
Ak pelikan, toy, orman horozu, huş tavuğu, flamingo, turnagiller, leylekgiller familyasındaki bütün türler ve kuğular: 2 bin 200 lira

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