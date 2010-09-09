Yasak avlanmanın cezası: 50 bin lira

T24- Çevre ve Orman Bakanlığı ile Merkez Av Komisyonu'nca koruma altına alınan hayvanları avlamanın cezası türüne göre 50 bin liraya kadar çıkıyor.



Cezalar, yasak avlanmayla yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle, av hayvanı türlerine göre Çevre ve Orman Bakanlığınca tespit ediliyor.

Cezalar belirlenirken, türlerin et değeri, söz konusu hayvanın bir adedinin üretimi ve doğaya yerleştirilmesi için yapılan masraf, üreme yeteneğinin kaybolmasıyla veya avlanan hayvanın doğadan eksilmesiyle yaşama ortamında meydana gelecek tahribat, yaban hayvanlarının tarım zararlıları ile mücadeledeki faydalı fonksiyonları ve bu nedenle gelecekteki değer kaybı ile ekolojik dengedeki bozulma dikkate alınıyor.

Buna göre, Anadolu yaban koyunu ve pars, ceza bedeli en yüksek hayvanlar olarak öne çıkıyor. Avlanması durumunda Anadolu yaban koyunu için 50 bin, Pars için 35 bin lira ceza ödenmesi gerekiyor.



Bir kısmı Karaman ve Nallıhan'da doğal yaşama bırakılan Anadolu yaban koyunları Konya Bozdağ'da koruma altında bulunuyor. En son 1974'te Ankara Beypazarı'nda görüldüğü iddia edilen Pars ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce varlığının kanıtlanması için foto-kapanlarla takip ediliyor.

Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca koruma altına alınan bazı av ve yaban hayvanları ile bunları avlamanın cezaları şöyle:

Memeliler



Yaban koyunu, Anadolu Yaban Koyunu: 50 bin lira

Pars: 35 bin lira

Ayı: 18 bin 500 lira

Alageyik, Kızılgeyik: 15 bin lira

Sırtlan: 13 bin lira

Yaban Keçisi: 12 bin lira

Akdeniz foku: 8 bin lira

Dorkas ceylanı: 6 bin 500 lira

Vaşak: 5 bin 500 lira

Ceylan: 5 bin lira

Karaca: 3 bin 250 lira

Su samuru, yaban kedisi, sazlık kedisi, karakulak: 3 bin 200 lira

Kurt, Alaca sansar: Bin lira

Kuşlar



Atmacagiller ve Doğangiller familyasındaki bütün türler: 6 bin 500 lira

Tepeli pelikan, mezgeldek, yakalı toy, kelaynak: 3 bin 100 lira

Ak pelikan, toy, orman horozu, huş tavuğu, flamingo, turnagiller, leylekgiller familyasındaki bütün türler ve kuğular: 2 bin 200 lira