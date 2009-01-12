Yasak aşk, sokak ortasında infazla bitti

İzmir’de internetteki arkadaşlık sitesinde başlayan yasak aşk sokak ortasında cinayetle bitti.



İzmir’in Eşrefpaşa semtinde, internetteki arkadaşlık sitesi üzerinden yapılan görüşmelerle başlayan yasak aşk, sokak ortasında cinayetle bitti. İsmail Urcan ile internette başlayan aşkın ardından, 5 yaşındaki kızını da yanına alarak Bursa´daki eşini terk eden Goncagül Köseoğlu ve sevgilisi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından başlarından vuralarak öldürüldü.



Goncagül Köseoğlu´nun önce sevgilisini öldüren katil zanlısına, ``Abi yalvarırım yapma'' diye bağırarak ölümden kurtulmaya çalıştığı öğrenildi.



Olay, bugün (pazartesi) saat 08.00 sıralarında 517 sokak 47 numara önünde meydana geldi. Oto servisinde çalışırken işinden ayrılan 33 yaşındaki İsmail Urcan, internetteki arkadaşlık sitelerinde chat yaparken Bursa´nın Osmangazi İlçesi´nde oturan 22 yaşındaki Goncagül Köseoğlu´yla tanıştı. Aralarında aylarca internet üzerinden süren görüşme, ikilinin Bursa´da buluşmasıyla kısa sürede aşka dönüştü.



Eşini terk etti



Goncagül Köseoğlu, aşkını daha fazla gizli ve ayrı yaşamak istemediği için geçen eylül ayında, 5 yaşındaki kızını da yanına alarak eşini terk edip, İzmir´de İsmail Urcan´ın evine yerleşti. Urcan´ın annesinin ve yakınlarının itirazına rağmen birbirlerinden vazgeçmeyen aşıklar, daha sonra Eşrefpaşa semtinde kiraladıkları evde kalmaya başladı.



İş aramak için çıktılar



Goncagül Köseoğlu´nun yakınlarının, kendilerini aradığını bildikleri için dışarıya çıkmamaya özen gösterdikleri öğrenilen aşıklar, arkadaşlarının yardımlarıyla bir süre gizli olarak geçimlerinin sağladıktan sonra, iş aramak için bu sabah evlerinden birlikte ayrıldı. İsmail Urcan´ın, evde yanlız kalmaması için, Goncagül Köseoğlu´nun kızını da yakınlarına bıraktığı öğrenildi.



Ölümden kurtulamadı



Görgü tanıklarının ifadesine göre, kolkola yürüyen ikilinin arkalarından yaklaşan kimliği belirsiz bir erkek, ilk önce İsmail Urcan´ı tabancayla başından vurarak öldürdü. Kolundaki sevgilisinin kanlar içinde yere yığılmasının ardından Goncagül Köseoğlu, ``Abi yalvarırım yapma'' diye bağırıp kaçmaya çalışırken, katil tarafından ensesinden vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla sokağa gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aşıkların öldüğü belirlendi.



Yakınları aranıyor



Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, boş kovanları da yanına alarak kaçan katil zanlısını yakamak için alarma geçti. Çevrede yapılan aramalara rağmen aşıkları öldüren erkek bulunamadı. Bu arada, verilen eşkal bilgileriyle elde ettikleri ipuçlarına göre araştırmalarını sürdüren ekiplerin, daha önce hiç evlenmediği öğrenilen İsmail Urcan´la yasak aşk yaşayan Goncagül Köseoğlu´nun, yakınlarını aramaya başladığı bildirildi. İsmail Urcan ve Goncagül Köseoğlu´nun cenazesi, nöbetci savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

