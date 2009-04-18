Yasak aşk mektuplarla ortaya çıktı

İtalya'da Faşist Partinin kurucusu Benito Mussolini'nin (1883-1945) kızı Edda Ciano'nun, ülkenin komünist partisi yöneticilerinden Leonida Bongiorno'ya aşık olduğu ortaya çıktı



Yazar Marcello Sorgi, İtalya’nın güneyindeki "çizme" burnunun kuzeyinde, Tiren Denizi adası Lipari’de ortaya çıkarılan mektuplara dayanarak yazdığı "Edda Ciano ile Komünist" adlı belgesel romanda bu aşkın 36 mektubunu anlatıyor.



İtalya’nın kuzeyinde, 1945 Nisanında komünist partizanlarca tek kurşunla vurularak idam edilen Mussolini’nin 5 çocuğundan en büyüğü olan Edda Ciano’nun gizli mektupları, onun, Komünist Partisi yöneticilerinden Leonida Bongiorno’ya tutulduğunu gösteriyor. Bu aşk, İtalya komünistleri ve II. Dünya Savaşı’nı zaferle bitiren Müttefiklerin Edda Ciano’yu Lipari adasına sürgüne yollamasıyla yaşanmış. Bongiorno, Lipari adasına parti gösterisi için geldiği gün Edda ile tanışmış. 36 mektubu karşılıklı Fransızca, İngilizce ve İtalyanca yazmışlar.



Bongiorno’nun oğlu Edoardo’nun Lipari’deki evinde bulunan gardırop, bu aşk mektuplarını saklıyordu. Yazar Sorgi, İngiliz Reuters ajansına verdiği demeçte, "Bu (belgesel) roman, kesinlikle mübalağa içermiyor" dedi.



Haziran 1946’da Edda, serbest bırakıldı ve başkası ile olan evliğinden olan çocuklarını görmek için gittiği Roma’da sevgilisini bir kez daha gördü.



Mussolini’nin idam ettirdiği dışişleri bakanıyla evliydi



Edda aslında Mussolini’nin dışişleri bakanı Galeazzo Ciano ile evliydi. Bakan Ciano, Mussolini’yle 1943’te ters düşünce bunu hayatıyla ödedi. Mussolini onu sandalyeye bağlatarak tabancayla öldürdü.



Latince kökten gelen "Duçe (Önder)" kelimesi ile tanınan Mussolini, Roma İmparatorluğundan ilhamla partisine, "Faskes: Demet, Birlik" kökünden esinlenen bir ad vererek, Faşist Partiyi kurmuştu.



İtalya’nın kuzeyinde yakalanıp, metresi Clara Petacci ile birlikte kurşuna dizilen Mussolini’nin cesedi, metresininkiyle birlikte, ibret-i alem için Milano’nun Esso benzin istasyonunda başaşağı bir direğe asıldı. Müttefiklerin yayımladığı fotoğrafa göre, Mussolini tabuta konurken, yüzü, halkın nefretle direğe sıktığı kurşunlarla delik deşikti.



Bugünün İtalyasında Mussolini, halkın küçük bir kesimi tarafından hala "gizliden, derinden" seviliyor. Bu küçük kesim, halkın çoğunluğunca "ırkçı polis devletinin önderi" olarak görülen Mussolini’yi, İtalya ekonomisini ayağa kaldıran siyaset önderi olarak görüyor.

Romanın kahramanı Mussolini’nin kızı Edda, ömrü boyunca Faşist rejime inanmadığını söyledi, 1995’te Roma’da öldü

