Kayıp çocuklar için 60 kişilik özel ekip!

‘Birazdan geliriz’ dediler

İddialar havada uçuşuyor

Son görüntüleri şeker alırken

Fidye için olamaz

Yasak aşk intikamı için mi kaçırıldılar

Anne bundan 5 yıl önce kaçırıldı mı

Kayseri’nin Talas İlçesi, bayramdan beri, bir haftayı aşkın süredir, ‘üç çocuğunu’ arıyor. Küçük Ahmet ve Dilruba kardeşler ile arkadaşları Türkan, MOBESE kayıtlarında son olarak girdikleri bir apartmandan, ellerinde şekerlerle neşe içinde çıkarken görülüyor. Sonra, çocuklar sır oluyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre, ne çocuklara ne olduğunu bilen var ne de çocukların kaybolması için mantıklı bir sebep...Eylül’ün 21’i akşamı saat 18 sularında Kayseri’nin Talas İlçesi, üç çocuğun kaçırıldığı haberiyle sarsıldı. Bu, Kayseri için şok edici bir gelişmeydi, çünkü daha önce Kayseri’de daha önce hiç çocuk kaçırma olayına rastlanmamıştı. Kardeş olan Ahmet (8) ve Dilruba Tekin (6), mahalleden arkadaşları Türkan Ay (11) ile bayram şekeri toplamak için sokaktaydılar. Akşam 16.30 sıralarında yağmur çiselemeye başlayınca, Ahmet ve Dilruba’nın annesi Leyla, hemen evin karşısında oyun oynayan çocuklarını eve çağırmak üzere pencereden seslendi.Çocuklar birazdan geleceklerini söyleyince, anne eve bayram ziyaretine gelen misafirleriyle ilgilenmeye başladı. Saat 18.00 civarında tekrar çocuklarını çağırmak için çıktığında her ikisini de göremedi. Sokağa çıkıp aradı, bulamadı. Bunun üzerine daha önce hiç tanışmadığı Türkan’ın ailesinin evine giderek, çocuklarından haberdar olup olmadıklarını sordu.Türkan’ın teyzesi Öznur Kanat, Türkan’ı ve diğer çocukları 17.30 civarında balkondan baktığında gördüğünü, hatta Türkan’ın “Teyze arkadaşlarımı evlerine bırakıp hemen geliyorum” dediğini söyledi. Her iki aile saat 23.00 sularına kadar sokaklarda çocuklarını aramaya devam ettiler. Bulamayınca da polise başvurdular. İşte bu saatten sonra da gerçekler ve senaryoların birbirine geçtiği iddiaların havada uçuştuğu bir süreç başladı. Kayseri Emniyet Müdürü Arif Akkale bu olayda onları en zorlandıkları şeyin, olayın tarafı olmaması olduğunu söylüyor.Civardakİ 47 kamera görüntüsü incelendi. Çocuklarının görüntüsünün olduğu tek bir kayıt tespit edildi. Kamerada önce Dilruba, ardından da Türkan, tüm zilleri çalıyor. Kapı açılınca üçü apartmana giriyor. Bir süre sonra çıkıyorlar ancak apartman kapısını kapatmıyorlar. Dilruba ve Ahmet görüntülerde oldukça neşeli şeker yiyorlar, Türkan ise daha sakin. Ardından Ahmet tekrar apartmana giriyor, ardından Dilruba koşuyor, en son da Türkan tekrar içeri giriyor. Onların kapının önünde beklediği o dakikalarda yağmur yağdığı için kafasında kapüşon, elinde de birkaç alışveriş poşeti bulunan bir kadın apartmana giriyor. Daha sonra da çocuklar yine bu apartmandan yağmurdan sakındıkları için kenardan giderken görüntüden kayboluyorlar. Saat 17.00’den sonra kaydedilen bu görüntüler, çocukların görüldüğü son kareler. Daha sonra, apartmana birlikte girdikleri kapüşonlu kadın dahil tüm apartman sakinleri sorgulandı ama kimsenin bir ilgisi tespit edilmedi.Dilruba ve Ahmet’in babası Hamza Tekin işçi emeklisi. Anne Leyla ev hanımı. Türkan’ın babası İbrahim Ay, belediyede temizlik işçisi. Anne Özlem ev hanımı. Her iki aile dar gelirli. Çocuklar fidye için kaçırılmış olamaz. Hamza Tekin’in 11 yıl cezaevinde yattığı iddiası var ancak Tekin’in sabıka kaydı yok. Dilruba ve Ahmet, 23 ve 24 yaşındaki ablalarından sonra aileye 26 yıl sonra katılmış çocuklar. Ay ailesi 4 yıldır Talas’ta oturuyor. Tekin ailesi ise Kayseri merkezde oturdukları gecekondu evi yıkılınca dört ay önce Talas’a taşındılar. Talas’ın dört yıl önce nüfusu 30 bin civarındayken şimdi 70 bin. Erciyes Üniversitesi ve Melikşah Üniversitesi bu ilçede bulunuyor. Bu nedenle nüfusun büyük çoğunluğu öğrenci ve memur. Kayseri Emniyet Müdürlüğü bugüne kadar 6516 kişiyle yüzyüze görüştü. 1031 aracın sorgusu ve kontrolü yapıldı. 1875 ikamet, 147 park ve bahçe, 65 cami, 168 umuma açık alan, 506 metruk alan, 78 kuyu üzerinde arama tarama yaptı.Türkan’ın teyzesi Öznur Kanat’ın bir müteahhittin kardeşiyle ilişkisi vardı. Kanat’ın eşi olayı öğrenince bir haftada boşandı. Öznur Kanat’ın ablası Özlem Ay da, bu müteahhidin yanında çalışıyordu. Kanat’ın kayınbiraderi, yolda rastladığı müteahhidi yuva yıktığı için çocukların kaçırılmasından birkaç hafta önce dövünce, müteahhit intikam için çocukları kaçırdı.Öznur Kanat ve müteahhit, Kayseri’de evlerinin inşaatı sırasında tanıştı. İddia edildiği gibi ne Öznur ne ablası Özlem, bu müteahhidin yanında çalışmadı. Öznur Kanat’ın ifadesine göre, sadece bir ay telefonda flört ettiler, ilişkileri daha ileri gitmedi. Ancak kocası mesajlarını yakalayınca boşanma davası açtı. İki erkek çocuğu sahibi Öznur’un bir oğlu anneye, diğer oğlu babaya verildi. Öznur eşinden boşanınca, kaçırılan yeğeninin annesi olan ablası Özlem’in evinde felçli annesiyle yaşamaya başladı. Çocukları kaçırdığı iddiası ortaya atılınca, müteahhit polise olaylarla ilgisi olmadığı ifadesini verdi. Polis teknik takip dahil, tüm tahkikatları yaptı ve müteahhitin bu olayla ilgisi olmadığını tespit etti. Amaç intikam için Türkan’ı kaçırmak olsaydı, Ramazan ayı boyunca her gün tek başına, Teravih namazına camiye giderken de kaçırabilirdi.Televizyonda canlı yayınlanan gündüz kuşaklarından birine ismini vermeden bağlanan bir kişi, Türkan’ın annesi Özlem’in beş yıl önce kaçırıldığını iddia etti.Asılsız ihbarlar ve manipülasyon Kayseri polisini en meşgul eden şeylerin başında geliyor. Bu iddiaya anne Özlem Ay şöyle cevap veriyor: “Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Biz kendi halinde bir aileyiz, adını sanını vermeden konuşan kişiler televizyonlarda olmadık iftiralar atıyorlar. Polis herşeyimizi didik didik ediyor, öyle olsa bunu onlar bilmez miydi. Çocuğumuzun kaybolduğuna mı yanalım, 70 milyon önünde asılsız iddialarla rezil edildiğimize mi?”Türkan, herkes tarafından sosyal, çok uyanık, zehir gibi akıllı olarak tanınıyor. Nasıl oluyor da kaçıranlara kanıp onlarla gidiyor ya da kaçırılırken sessiz kalıyor?Türkan, ailesi ve tüm mahalleli tarafından çevrenin en uyanık çocuklarından biri olarak biliniyor. Daha önce takip edilmiş olsaydı, bunu ailesiyle paylaşacak kadar açık bir çocuktu. Tanımadığı birinin onu şeker ya da başka bir şeyle kandırıp aracına alması ise ihtimal dışı olarak görülüyor. Polisin kafasındaki olasılıklardan biri de, şeker istemek için girdikleri evlerden birinde, çocukların alıkoyulmuş olması.