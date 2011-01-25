'Yasağa uymayan işletmeleri kapatacağız'

T24 - Bakan Akdağ, sigara yasağına uymayan işletmelerin 3'üncü ihlâlde kapatılması için Torba Yasa'ya madde ekleyeceklerini açıkladı. Akdağ alkol konusunda ise "İsteyen elbette içer, kimse karışamaz" dedi.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kapalı mekânlardaki sigara yasağında geri adım atmamakta kararlı. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Yeni bir yasal düzenlemeyle yasağa uymayan işletmelerin kapatılmasını önereceklerini bildiren Bakan Akdağ, "Halen ilk ihlalde 500 ile 5 bin lira arası ceza veriliyor. Şimdi 2'nci ihlalde ceza 2 katına çıkacak, ihlale devam edilirse işletmenin kapatılmasını önereceğiz ve bunu uygulayacağız" dedi. Kapalı mekânlarda sigara yasaklarının başlamasının ardından Türkiye'de sigara içme oranının çok ciddi anlamda düştüğünü belirten Akdağ, Almanya, Yunanistan ve Fransa yasaklarda geri adım atarken Türkiye'nin uygulamayı çok ciddi şekilde yürüttüğünü söyledi.



Sağlık Bakanı Akdağ, kapalı mekânlarda sigara yasakları, alkol kullanımı ve yaşam tarzına müdahale tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.



BELEDİYELER İÇİN SUÇ DUYURUSU: Kapalı alanlarda sigara denetimleri çok sık yapılıyor, cezalar kesiliyor ancak cezaları tahakkuk edecek olan belediye encümenlerinin görevlerini yerine getirmediğini görüyoruz. Yasanın uygulamaya başladığı günden bu güne kadar cezaların tahakkuk oranı yüzde 20 oranında kaldı. Biz bu belediyeler hakkında görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İçişleri Bakanlığı genelge gönderdi yine işe yaramadı. Biz şimdi yeni bir yasal düzenleme getirerek cezaları il özel idareler yani valiliklerin uygulamasını sağlayacağız.



İŞLETMELERİN KAPATILMASINI ÖNERECEĞİZ: TBMM'de görüşülmekte olan Torba Yasa'nın içine bir madde ekliyoruz. Kapalı mekânlarda sigara içme yasağına uymayan işletmelere halen 500 ile 5 bin lira arası para cezası uygulanıyor. Yeni düzenlemede bu aynı kalacak. Ancak bu yasayla, 2'nci kez ihlal edenlere ceza 2 misline çıkacak. Genel Kurul'da sigara ihlaline devam eden işletmelerin kapatılmasıyla ilgili önerge de vereceğiz ve bunu uygulayacağız. Geri adım atmayacağız.



SİGARA İÇME ORANI DÜŞTÜ: Kapalı mekânlarda sigara içme yasağının ardından Türkiye'de sigara içme oranları hızla düşmeye başladı. Yasaktan önce 2007'de Türkiye'de sigara içme oranı yüzde 33'tü. 2008'de yüzde 31, 2010'da ise yüzde 26 olarak gerçekleşti. 2009 yılında satılan sigara kutu sayısında yüzde 10 oranında azalma yaşandı. Bunlar çok ciddi gelişmeler.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kapalı mekânlardaki sigara yasağında geri adım atmamakta kararlı. Yeni bir yasal düzenlemeyle yasağa uymayan işletmelerin kapatılmasını önereceklerini bildiren Bakan Akdağ, "Halen ilk ihlalde 500 ile 5 bin lira arası ceza veriliyor. Şimdi 2'nci ihlalde ceza 2 katına çıkacak, ihlale devam edilirse işletmenin kapatılmasını önereceğiz ve bunu uygulayacağız" dedi. Kapalı mekânlarda sigara yasaklarının başlamasının ardından Türkiye'de sigara içme oranının çok ciddi anlamda düştüğünü belirten Akdağ, Almanya, Yunanistan ve Fransa yasaklarda geri adım atarken Türkiye'nin uygulamayı çok ciddi şekilde yürüttüğünü söyledi. Akdağ, kapalı mekânlarda sigara yasakları, alkol kullanımı ve yaşam tarzına müdahale tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.



BELEDİYELER İÇİN SUÇ DUYURUSU: Kapalı alanlarda sigara denetimleri çok sık yapılıyor, cezalar kesiliyor ancak cezaları tahakkuk edecek olan belediye encümenlerinin görevlerini yerine getirmediğini görüyoruz. Yasanın uygulamaya başladığı günden bu güne kadar cezaların tahakkuk oranı yüzde 20 oranında kaldı. Biz bu belediyeler hakkında görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İçişleri Bakanlığı genelge gönderdi yine işe yaramadı. Biz şimdi yeni bir yasal düzenleme getirerek cezaları il özel idareler yani valiliklerin uygulamasını sağlayacağız.









