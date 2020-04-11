Yasağa uymayan alkollü sürücü: Sokağa çıkmadım, arabamın içinde oturdum

Alkolmetreyle ölçüm yapılamadığını ifade eden Süleyman D., “Alkollüyüm ama oranını ölçemedik. Ölçme şansımız olmadı. Üflüyorum, üflüyorum çıkmıyor. Onlar burada ama biz görüşeceğiz. Davacı olacağım” şeklinde konuştu.

Alkollü sürücü uygulanan cezai işleminin ardından yoluna yaya olarak devam etti.