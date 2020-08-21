Yasadışı silah operasyonunda puma ele geçirildi!

İstanbul'da yasadışı silah ticareti yapılan iki eve düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, aralarında puma, iguana, kedi ve kuşların da bulunduğu çok sayıda hayvan ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah ticareti yapan şüphelileri belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldı.



Çalışmalarını tamamlayan organize polisi, çarşamba günü Güngören ve Silivri'deki 2 adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 68 mermi, 14 sürgü, açık namlu, zımpara makinesi, metal işlemleri için kullanılan lazer makinesi, çok sayıda icra yayı, icra mili ve çeşitli tabanca aparatları ele geçirildi. Operasyonda H.Ç. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

Silivri'deki eve düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık Mücadele Kanunu ve Nesli Tükenme Tehlikesi altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmeye aykırı, hayvanlar ele geçirildi.



Evde yapılan aramalarda puma, iguana, savannah cinsi kedi, tavus kuşu, rakun, flamingo, deve kuşu, yabani kaz ve çeşitli cinslerde hayvanlar bulundu. Hayvanlar Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli yurtdışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)