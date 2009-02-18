Yasadışı dinlemeler Meclis’te

CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü, yasa dışı telefon dinlemelerini Meclis gündemine taşıdı.





Çöllü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, yasa dışı telefon dinlemeleri nedeniyle 2003-2009 döneminde ve yıllara göre Cumhuriyet savcılıklarına kaç suç duyurusu yapıldığını sordu.



Kaç kişi hakkında işlem yapıldığını, bu kişiler arasında kamu görevlileri bulunup bulunmadığının açıklanmasını isteyen Çöllü, şu soruları yöneltti:



"Yasa dışı telefon dinlemesi nedeniyle kaç kişi hakkında cezai işlem uygulanmıştır? Hükümetiniz, iletişim güvenliğini yok eden yasa dışı telefon dinlemelerini sorun olarak görmekte midir? Bu sorunun son dönemde giderek artan bir şekilde ortaya çıkmasının nedenleri ile ilgili bir inceleme yaptırdınız mı? Yaptırdıysanız tespitler hangi yöndedir? Yasal mevzuatta mı, uygulamada mı aksaklık vardır? Yasa dışı telefon dinlemelerinin daha etkin bir şekilde takibi için yeni önlemler alınacak mı? Hizmet sağlayan şirketlerin daha etkin önlem almaları için düzenleme yapılacak mıdır?"

