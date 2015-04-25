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'Yasadışı dinleme' iddiasıyla 17 polis daha gözaltına alındı

Yasa dışı dinlemeler kapsamında gözaltına alınan 17 polisin emniyetteki işlemleri devam ediyor

25 Nisan 2015 16:31

Emniyet içinde "yasa dışı dinleme" iddiasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Van merkezli olarak 9 ilde düzenlenen son operasyonda 17 polis gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine yasa dışı dinlemelere yönelik kapsamlı operasyon yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 9 polis, ayrıca Gaziantep, Kayseri, Ordu, Mersin, Ankara, Adana, Aydın ve Manisa'da yapılan operasyonlarda ise 8 polis olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı dinlemeler kapsamında gözaltına alınan 17 polisin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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