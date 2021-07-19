Yasa dışı altın madencileri, Amazon Yağmur Ormanları'nı ve yerlileri tehdit ediyor

Brezilya Amazonu'nda, altın yatakları ilk keşfedildiğinden beri, yasa dışı altın madenciliğine bağlı olarak zengin olma arzusu gelişti. Venezuela ve Brezilya sınırındaki Amazon yağmur ormanlarında 200-250 köyde yaşayan yaklaşık 35 bin yerli halktan oluşan Yanomami halkı, yağmur ormanlarına zarar veren ve nehri cıva ile kirleten tahmini 20 bin yasadışı madencinin doğayı katlettiğini aktardı.

CNN'in haberine göre; Yanomami, 2019'da göreve başlamasından bu yana yerli koruma alanlarının madenciliğe açılmasına yönelik yasaları destekleyen, yasadışı madenciliği, ağaç kesimi ve çiftçiliği önlemekten sorumlu kurumların fonlarını ortadan kaldıran, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu suçluyor.

Yaklaşık 24 milyon dönümlük Yanomami rezervinde kamplar kuran madenciler, üslerine petrol, insan ve mal taşımak için su yollarını kullanıyor.

Yanomami'nin ihtiyarlarından Adneia "Bu insanlar topraklarımızı mahvediyor, çocuklarımızı öldürüyor, bize acı çektiriyor" dedi.

Yıllarca süren sondajların ardından yaşam alanlarının çoraklaştığını söyleyen Yanomami yerleşiminin lideri Ricardo, "Bu haydutlar tarafından tehdit ediliyoruz. Bu topraklar, ağaçlarımız, balıklarımız yok ediliyor. Toprağımızda altın aradıklarında nehrimize, suyumuza zarar veriyorlar. Yırtıcı hayvanlarımızı uzaklaştırıyorlar" dedi.

Brezilya Hükümeti, yerli halkın haklarını teşvik etmeye ve korumaya kararlı olduğunu söyledi. Ayrıca, Yanomami'nin yerli topraklarındaki yasadışı madencilerin iddia ettiği ihlallerin federal yetkililer tarafından çok sayıda operasyonda soruşturulduğunu belirtti.