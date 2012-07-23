'Yaşadıklarım genç kızlara ders olsun'

Vaatlere kanan 17 yaşındaki kız, evli ve 2 çocuk babası erkekle kaçtı. Ailesinin endişe içinde aradığı genç kız, kâbustan 81 gün sonra kurtulmayı başarınca, “Yaşadıklarım yaşıtlarıma ders olsun” dedi.

Hürriyet gazetesindeki habere göre, Balıkesir Edremit’te yaşayan B.D. (17), 1 Mayıs’ta dershaneye gitmek üzere evinden çıktı. Ailesi, akşam eve dönmeyen kızlarının evli, 2 çocuk babası Murat Kaan Günay (37) ile kaçtığını belirledi. Polise başvuran B.D.’nin emekli Albay babası S.D. (55) ve annesi emekli hemşire S.D. (48), 48 il ve Bodrum’un da aralarında bulunduğu 300 ilçeyi dolaşıp, kızlarını aradı. Ancak çabaları sonuçsuz kaldı. 81 gündür endişe içinde kızlarından haber bekleyen D. çifti, Ankara Ulus Polis Merkezi’nden gelen bir telefonla sevindi. Ankara’ya giderek, kızlarını alan çift, Murat Kaan Günay’dan şikâyetçi oldu.

Evlenme vaadiyle kandırdı

B.D., yaşadığı korku dolu günleri şöyle anlattı: “Kendini fabrikatör olarak tanıtıp evlenme vaadiyle kandırdı. Bir süre tatil beldelerinde gezdik. Benim paramı kullanıyordu, şüphelenmeye başlamıştım. Evli olduğunu bilmiyordum. Ailemin yanına dönmek istediğimi söyleyince, ölümle tehdit edip şiddet uygulamaya başladı. 2 Haziran’da annemin her yerde beni aradığı haberi gazetelerde yer alınca, beni ağzımdan burnumdan kan gelinceye kadar dövdü ve telefonumu aldı. Ankara’ya götürüp bir eve kapattı. 3 hafta sonra, ‘Çok bunaldım. Ne olur 10 dakika parka götür’ diye yalvardım. Parka gidince kaçıp polis karakoluna sığındım. Yaşadığım kâbus dolu günler, bana büyük bir ders oldu.

Ailemden özür diliyorum

Hayatımı mahveden bu kişiden şikâyetçi oldum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Aynı şekilde birçok kızı tuzağa düşürdüğünü öğrendim. Yaşadıklarım, yaşıtlarıma ders olsun. Ailemden özür diliyorum. Çok pişmanım.”

Eve dönmek çok güzel

B.D., sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasına şunları yazdı: “Arkadaş deyip yanımda dolaştırdığım insanlar hayatımdan bile endişe duymadı pes” ve “Kendimi çok seviyorum, kimse umurumda değil. Suçlular cezalandırılacak. 2.5 ay yapmadığım her şeyi yapacağım. Eve dönüş çok çok güzel. Gençler geldim artık Edremit’teyim.”