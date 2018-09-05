Yaşadığınız şehir siz doğduğunuzdan beri ne kadar ısındı, daha ne kadar ısınacak?

New York Times’ın Kaliforniya, Berkeley, Şikago ve Rutgers Üniversiteleri ile Rhodium Group’tan iklim uzmanları, ekonomistler ve veri çözümleyicilerle birlikte hazırladığı çalışma; şehirlerde belirli bir yıldan bu yana yaşanan ısı değişimlerini ve bundan sonra bu değişikliklerin nasıl seyredeceğini gösteriyor.

Hazırlanan internet sitesine doğduğunuz şehir ve yılı girdiğinizde o şehirde şimdiye kadar yaşanan sıcaklık artışını öğrenebiliyor ve uzmanların tahminlerine göre bundan sonra yaşanacak sıcaklık değişimlerini inceleyebiliyorsunuz.

Sitede aynı zamanda şehirlerde ekstrem sıcaklık olarak tanımlanan 32 derecenin üzerindeki sıcaklıkların yılda kaç gün yaşandığının ve bundan sonra kaç gün yaşanması beklendiğinin bilgileri de veriliyor.

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