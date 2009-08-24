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'Yaşadığı şok neymiş anlatsın'

Sulhi Aksüt, "Miami dönüşü evde büyük bir şokla karşılaştım" diyen Sibel Can'a 'yaşadığı şoku anlatsın' dedi

24 Ağustos 2009 03:00

Sibel Can'ın boşanma davası açtığı eşine yönelik yaptığı açıklamalar Sulhi Aksüt'ü çileden çıkardı. Aksüt, "Miami dönüşü evde büyük bir şokla karşılaştım" diyen ünlü şarkıcıdan yanıt bekliyor.

Annemin üzülmesini istemem

Sibel Can'ın boşanma davası açtığı eşi hakkında önce "Çocuklarıma kötü davrandı" ardından da "Miami dönüşü evde büyük bir şokla karşılaştım" demesi Sulhi Aksüt'ü şaşırttı. Aksüt, ünlü şarkıcı hakkında ilk kez konuştu: "Şimdi Sibel'in söylediklerinden hangisi doğru? Lafı dolandırmaya gerek yok ki, neyse yaşadığı şok çıkıp söylesin. Üzülmüyorum, takmıyorum. Ancak benim de bir ailem var. Annemin üzülmesini istemiyorum. Bir evlilik biter ve asil bir şekilde ayrılırsın."

Beni konuşarak gündeme geliyor

Sibel Can'ın açıklamalarını tutarsız bulan Aksüt sözlerine şöyle devam etti: "Bir söylediği diğerini tutmuyor. Önce 'Sulhi çocuklarıma kötü davrandı, beni dövdü' diye haberler çıktı. Şimdi de büyük bir şokla karşılaştığını söylüyor. Neymiş bu şok?Emir ve diğer çocuklar bugüne kadar çıkan haberleri bilmiyor mu, okumuyor mu? Yapılan apaçık ortada. Kendisi ne şarkıları ne kasetiyle ilgili gündeme geliyor. Sürekli ben tartışılıyorum, ben gündemdeyim..."

Fal baktırdı

Sibel Can hafta sonu Bodrum'daydı. Zeynep Çarmıklı ve Ayşegül Dinçkök'le kahve içip fal baktıran Can, gazetecileri görünce mekandan ayrıldı.

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