Yaşadığı kaza sonrası kariyerini noktalayan Roman Grosjean, Formula 1'e geri dönüyor

Formula 1’de 2019 yılındaki Bahreyn yarışında yaptığı kaza sonrasında elinde oluşan yanıklar sebebiyle yarış kariyerine ara vermek zorunda kalan Romain Grosjean’ın Mercedes ile Fransa’da testlere katılacağı belirtildi.

L’Equipe’de yer alan haberde, 27 Haziran’da Fransa’da düzenlenecek Fransa Grand Prix’si öncesindeki testlerde Romain Grosjean’ın piste çıkacağı ifade edildi. 2019 yılında Bahreyn’deki yarışın ilk turunda Haas pilotu Grosjean, pist dışına çıkıp bariyerlere çarparak durmuştu. Bariyerlere çarpan araç ikiye bölünürken Fransız pilot alevlerin arasından kurtarılmıştı. Kazanın ardından Grosjean’ın elinde ve vücudunda yanıklar oluşmuştu.

"Döneceğim için heyecanlıyım"

Bu yıl Türkiye GP’den sonraki yarış olan Fransa yarışında Romain Grosjean’ın Mercedes ile testlere çıkacağı ve Paul Ricard Pisti’nde özel bir gösteri turu atacağı belirtildi. Fransız pilotun Lewis Hamilton’ın 2019’da kullandığı W10 aracını kullanacağı ifade edildi. Grosjean sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Mercedes yarış kıyafetleriyle çok iyi görünüyorum değil mi? Harika bir fırsat. Bunun gerçekleşmesini sağladıkları için Toto Wolff ve tüm Mercedes ekibine teşekkür ediyorum. Evimdeki kalabalığın önünde son bir yolculuk.”