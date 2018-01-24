Yaşadığı huzurevine sanat merkezi kazandırdı

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ressam, heykeltıraş, iç mimar ve müzisyen Bilgin Özbay (68), kaldığı huzurevine sanat alanındaki birikimlerini kullanarak, projesini bizzat kendisinin hazırladığı bir sanat merkezi kazandırılmasını sağladı. Özbay, Fethiye Huzurevi\'nin bahçesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın finansmanıyla yapılan sanat merkezinde, 60-70 yaş arasındaki kadın ve erkek, sanatla amatörce ilgilenen herkese resim, heykel, vitray, seramik ve ferforje gibi branşlarda profesyonelce çalışmalar yaptıracağını söyledi.

Ressam, heykeltıraş, iç mimar ve müzisyen Bilgin Özbay, sanatsal alandaki birikimlerinin kendisi gibi Fethiye Huzurevi\'nde kalan yaşlılarla paylaşmak için bir süre önce harekete geçti. Özbay, 5 yıldır kaldığı Huzurevi\'ne bir sanat merkezi kazandırmak için proje hazırladı. Özbay, projesini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na sundu. Özbay\'ın çatısından, elektrik tesisatına kadar bizzat kendisinin hazırladığı proje, Bakanlık tarafından da onaylandı. Bakanlığın onay vermesinin ardından Huzurevi\'nin bahçesindeki dekoratif 2 çeşmenin yıkılıp, yerine sanat merkezi yapılması için bir süre önce çalışma başlatıldı. Bakanlık tarafından finanse edilen proje kapsamında Huzurevi\'nin bahçesine, 400 bin lira harcanarak tek katlı, 80 metrekarelik alana sahip, ahşap bir sanat merkezi inşa edildi. Özbay\'ın başında durduğu hem galeri hem de sanat merkezi olarak tamamlanan içinde sıcak ve soğuk suyun olduğu, duş ve tuvaletinde yer aldığı bina 3,5 ayda tamamlanıp, hizmet açıldı.

Geçmiş yıllarda çok sayıda resim ve heykel sergisi açan, 1965 yılında bir grup arkadaşıyla kurdukları ve kendisinin gitaristi olduğu \'Kontlar\' isimli grupla, Türkiye\'nin yanı sıra İtalya ve Lübna\'nın başkenti Beyrut\'ta konserler veren Özbay, Huzurevi\'ne sanat merkezi yapılmasının hikayesini şöyle anlattı:

\"Grubumuzla önce enstrümantal sonra ise çok sesli olarak modern folk müzik yaptık. O yıllarda 13 adet 45\'lik plak çıkardık. Şöhret basamaklarını tırmanırken, bir yandan da hepimiz okullarımızı bitirdik. Çok kez şarkılarımız liste başı oldu. O dönemde bir gazetenin (Milliyet) \'Hey\' adında bir müzik dergisi vardı. 1972 yılında bizim posterimizi verdi. Çok ünlü isimlerle sahne alıyorduk. O dönemde bize film bile çevirttiler. Hem de 1 değil 5 kez. İyi para veriyorlardı, geri çeviremedik. Filmlerde Nebahat Çehre, Feri Cansel de rol alıyordu. Bizden film artisti mi olur yahu ama oldu. Bu arada yaptığım resim ve heykel çalışmalarımla da pek çok sergi açtım. Tüm bu sanat alanındaki tecrübelerimi benim gibi huzurevinde kalan yaşlılarla paylaşmak istedim\" dedi.

Diyabet ve KOAH hastası olduğunu belirten Özbay, \"Belki şurada 3,5 yıllık bir ömrüm olacak. El, ayak titremeye başladı mı işin bitti demektir. O nedenle şimdi ne yapabilirsem kar sayıyorum. Burada kalanların sigarının \'S\'si yerine sanatın \'S\'si ile ilgilensinler istiyorum. Başkalarına bir faydam olursa ne mutlu bana. Sanat merkezi fikri de böyle çıktı. Hiçbir teknik personel, kullanmadım. Beş defa ekip değiştirdim. Çok titiz çalıştık ve sanat merkezini açtık. Bu sanat merkezinde 60-70 yaş arasındaki kadın ve erkek, sanatla amatörce ilgilenen herkesi profesyonelliğe hazırlayacağım. Resim, heykel, vitray, seramik ve ferforje gibi branşlarda profesyonelce çalışmalar yaptıracağım\" diye konuştu.



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