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Dünya

Yaşadığı 'ekstrem orgazm' sonu oldu; beynindeki damarlar yırtılınca hayatını kaybetti

27 Ocak 2021 10:04

Malavi'de 35 yaşında bir adamın geçen sene seks yaparken "ekstrem orgazm" yaşaması sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

The Sun'ın aktardığına göre bir seks işçisi ile birlikte olduktan sonra bayılıp, kısa süre sonra hayatını kaybeden adamın ölüm nedeni otopside "aşırı güçlü orgazm" olarak belirlendi.

Adamın ölüm gerekçesini polis ve adlı tabip 18 Ağustos'ta doğruladı. Otopsi raporunda, Charles Majawa'nın yaşadığı güçlü orgazmın beynindeki damarların yırtılmasına sebep olduğu belirtildi. 

Polis, Majawi'nin ölümüyle ilgili olarak birlikte olduğu kadına suçlama yöneltilmeyeceğini belirtti. 

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