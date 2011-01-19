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Politika

YASADA ''ÇİNGENE'' TABİRİNE SON ANKARA (A.A)

19 Ocak 2011 12:57

-YASADA ''ÇİNGENE'' TABİRİNE SON ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun'dan ''çingene'' tabirinin çıkarılmasına ilişkin kanun değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun değişikliğine göre, ''Tabiiyetsiz veya Türk kültürüne bağlı olmayan yabancı göçebelerin sınır dışı edilmelerinde İçişleri Bakanlığı yetkili'' olacak.  Eski kanun hükmünde ''Tabiiyetsiz veya yabancı devlet tebaası olan çingenelerin ve Türk kültürüne bağlı olmayan yabancı göçebelerin sınır dışı edilmelerine İçişleri Bakanlığı salahiyetlidir'' ifadesi yer alıyordu.

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