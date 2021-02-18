Yasa geçerse medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacaklardı; Facebook, Avustralya'da platformu üzerinden haber paylaşılmasını yasakladı

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Avustralya Parlamentosu, Google ve Facebook'u haberlerini gösterdiği için haberi yayınlayan kurumlara ödeme yapmak zorunda bırakacak yasa tasarısını görüşürken Facebook, Avustralya'da kullanıcıların ve haber kuruluşlarının platform üzerinden haber paylaşmasını yasakladı.

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Teknoloji devinin Avustralya ve Yeni Zelanda Direktörü Will Easton, artık Avustralyalı yayımcıların link paylaşmalarını engelleyeceklerini söyledi. Avustralyalı sosyal medya kullanıcıları ise Facebook'ta uluslararası haber kaynakları da dahil olmak üzere hiçbir haber linki paylaşamayacak.

Easton, "Teklif edilen yasa temelde platformumuz ve onu haberlerini paylaşmak için kullanan yayıncılar arasındaki ilişkiyi yanlış anlıyor. Önümüzdekilerden iki serim vardı: Ya gerçekleri görmezden gelen bir yasaya uyacaktık, ya da Avustralya'daki servislerimizde haber paylaşılmasını yasaklayacaktık. Çok üzülerek de olsa ikinci seçeceği seçtik" dedi.

Perşembe sabah itibariyle Avustralyalı haber sitelerinin Facebook sayfaları boş gözüküyor.