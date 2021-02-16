Facebook ve Google, Avustralya'da haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalabilir; işte emsal tasarı hakkında merak edilenler...

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Avustralya Parlamentosu, Google ve Facebook'u haberlerini gösterdiği için haberi yayınlayan kurumlara ödeme yapmak zorunda bırakacak yasa tasarısını geçirmeye hazırlanıyor.

Yasa tasarısı bu hafta görüşülecek. Avustralya'nın hem büyük hem de küçük medya kuruluşları tasarının geçirilmesine destek veriyor.

The Guardian, daha önce eşi benzeri görülmemiş tasarı ile ilgili soruları yanıtladı...

Neden böyle bir şeye gerek duyuldu?

Avustralya'da tasarıyı yazanlar, medya kuruluşlarının ihtiyacı olan geliri elde edebilmesi için böyle bir yönteme ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Silikon Vadisi'nin devleri, geleneksel medyanın elde ettiği reklam gelirinden aslan payını alıyordu. Online reklamlar için harcanan her 100 doların 53'ü Google'a, 28'i Facebook'a, kalanı ise ilgili diğer partilere gidiyor.

Medya şirketleri, Google'ın kendi haber ve analizlerinden gelir elde ettiğini ve kendi ürettikleri içerikler olmazsa kullanıcıların Google'a ilgisinin azalacağını söyledi.

Tasarı nasıl gündeme geldi?

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) 18 aylık bir soruşturmanın sonunda bu dengesizliğin haber sektörünün varlığını tehlikeye attığı sonucuna vardı.

Çözüm olarak ne önerildi?

ACCC, medya kuruluşlarının ürettikleri içeriklerden daha adil bir gelir sağlayabilmesi için üzerinde pazarlık yapılabilecek bir yönetmelik sundu.

Yönetmelik, taraflara ortak alan bulup kalıcı bir anlaşmaya varabilmeleri için pazarlık payı bırakıyor.

Eğer taraflar anlaşmaya varamazsa bir arabulucu devreye girecek.

Yönetmeliği ihlal edenler 10 milyon dolara kadar ceza ödemek zorunda kalacak. İyi niyetle pazarlık yapmamak da yönetmeliğin ihlali sayılacak.

Medya kuruluşlarına yönetmelik dışında da dijital platformlarla anlaşmalar yapmaları tavsiye edildi.

Hükûmet ne tepki verdi?

İktidardaki koalisyon fikre destek verdi ve daha sonra muhalefet ile küçük partilerin de desteğini almayı başardı.

Dijital platformlar ne tepki verdi?

Facebook, Avustralyalıların sosyal medya platformunda haber paylaşmasını yasaklama tehditinde bulundu. Google adil olmadığını iddia eden bir kampanya yürüttü.

Google'ın Avustralya Direktörü, Avustralya'da Google aramasını kapama tehditinde bulundu ancak hükûmet geri adım atmadı ve tasarıya destek vermeye devam etti.

Yasa tasarısı parlamentodan geçer geçmez yürürlüğe girecek mi?

Hayır. Tasarı yasalaştırıldığında önce Maliye Bakanı tarafından incelenecek. Maliye Bakanı, 12 ay içinde gelirin haber merkezlerine mi yoksa teknoloji şirketleri ve medya patronlarının mı cebine gittiğini inceleyecek.