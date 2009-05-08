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Yaşam

Yasa dışı sınır geçişlerinde 98 kişi yakalandı

08 Mayıs 2009 17:41

Güvenlik güçleri, yurt içinde ve sınırlarda dün ve önceki gün gerçekleştirdiği operasyonlarda 98 kaçağı yakaladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Van, Ağrı, Mardin, Siirt ve Hakkari il merkezlerinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 57 Afganistan, 31 Pakistan, 2 Bangladeş, 1 Suriye uyruklu toplam 91 kaçak ve bu kaçaklarla bağlantılı 5 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

İran'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen 3 Türk vatandaşı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçen 2 Türk vatandaşı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 1 Burma ve 1 Filistin uyruklu toplam 2 kaçak da güvenlik güçlerince yakalandı.

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