Yasa dışı sınır geçişlerinde 2003 ile 2012 yılları arasında 224 kişi öldü

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, yasa dışı hudut geçişlerine müdahale esnasında açılan ateşlere angajman kuralları/silah kullanma yetkileri kapsamında ateşle karşılık verildiğini belirterek, son 10 yıl içerisinde bu tür olaylarda 224 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine yazılı yanıt veren Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, yasa dışı hudut geçişlerine müdahale esnasında açılan ateşlere angajman kuralları/silah kullanma yetkileri kapsamında ateşle karşılık verildiğini ifade etti.

Bu tür olaylarda 2003-2013 yılları arasında 224 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Yılmaz, "Yasa dışı geçişler esnasında 6 şahıs mayına basmış, bölücü terör örgütüne mensup 25 kişi çıkan çatışmalarda tesirsiz hale getirilmiş, 42'si İran askerleri tarafından, 11'i Suriyeli muhalifler tarafından olmak üzere toplam 53 şahıs vurulmuş, kış döneminde yapılan hudut ihlalleri esnasında 6 şahıs donarak/çığ düşmesi sonucu ölmüş, bir iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, Edirne/Meriç ve Hezil Çayı bölgesinde (yoğunlukla Meriç Nehri) 60 kişi geçişler esnasında veya suya düşme sonucu boğulmuş, ölüm nedeni belirlenememiş 3 şahıs cesedi bulunmuş, bu olaylara müdahale esnasında 6 hudut personeli vurularak, 2 personel ise mayına basarak hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 2003-2012 yılları arasında Van ili sınır bölgesinde meydana gelen kaçakçılık olaylarında 58, Mardin'de 7, Kilis ve Şırnak'ta 1'er, Şanlıurfa'da 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.