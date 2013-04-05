Yasa dışı kürtaja 60 yıl hapis istemi

Malatya'da rüşvet karşılığı yasa dışı kürtaj yapmakla suçlanan biri profesör diğeri doçent iki hekimin 60 yıla kadar hapsi istendi.

Malatya'da 2013 yılının ilk günlerinde gerçekleştirilen yasa dışı kürtaj operasyonuyla ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Turgut Özal Tıp Merkezi Kadın Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Çelik hakkında 60 yıla kadar hapis cezası istendi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şeyhmus Şad tarafından hazırlanan 51 sayfalık iddianame Malatya 2'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Turgut Özal Tıp Merkezi Kadın Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Çelik ile özel bir hastanenin başhekimi olan sevgilisi kadın doğum uzmanı Doç. Dr. Şeyma Hasçelik'in, birlikte yasal sınırı geçen gebeliklerde para karşılığı kürtaj yaptıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Soruşturmada ikilinin banka hesaplarında yapılan incelemelerde de toplam 3 milyon 100 bin lira para bulunduğu açıklandı . İddianamede Prof. Dr. Çelik, "2 kadın hastayı cinsel ilişki karşılığında tedavi etmekle" suçlandı.

2 Ocak'ta tutuklandı

30 Aralık 2012 günü yasa dışı kürtaja yönelik düzenlenen operasyonlarda Prof. Dr. Önder Çelik, Doç. Dr. Şeyma Hasçalık ile aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. 2 Ocak 2013 günü mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Prof. Dr. Önder Çelik, Doç. Dr. Şeyma Hasçalık, anestezi teknikeri Ö.A. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'Tedavi karşılığında cinsel ilişki'

Savcılığın hazırladığı iddianamede şüphelilerin işlediği iddia edilen suçlar ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Prof. Dr. Çelik hakkında '3 kadına rüşvet karşılığı kürtaj yapmak, 2 kadın ile tıbbi çaresizlikleri nedeniyle tedavileri karşılığında cinsel ilişkiye girmek suretiyle rüşvet suçunu işlediği' iddiasıyla 20 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca Prof. Dr. Çelik ile 12 yıldır gönül ilişkisi bulunduğu belirtilen ve suç ortağı olduğu iddia edilen Doç. Dr. Şeyma Hasçalık hakkında da "yasadışı kürtaj, kürtaja aracılık etmek, rüşvete aracılık etmek ve dolandırıcılık" suçlarından 11 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hastalarla zorla ilişki gizli kamerada

Polisin gerçekleştirdiği teknik takipte Prof. Dr. Önder Çelik'in Turgut Özal Tıp Merkezindeki odasına mahkeme kararıyla ses de alabilen gizli kamera yerleştirildi. Bu şekilde Prof. Dr. Çelik'in hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiğinin tespit edildiği ileri sürüldü. İddianamede Prof. Dr. Çelik'in bölümdeki tek profesör olduğu ve bu konumundan yararlanarak cinsel menfaat sağladığı ileri sürüldü. İddianamede; biri tüp bebek tedavisi gören, diğeri rahminde kist bulunan iki kadın hastayla zorla cinsel ilişkiye girdiğinin tespit edildiği öne sürüldü.

Çöpteki prezervatiflerde 5 kadının DNA'sı

İddianamede ayrıca, Prof. Dr. Çelik'in odasında yapılan aramalarda, çöp sepeti içerisinde 11 kullanılmış prezervatif bulunduğu ve mahkeme kararıyla yapılan DNA incelemesinde, bulunan spermlerin Çelik'e ait olduğu, ayrıca prezervatiflerin dış kısımlarında ise 5 ayrı kadına ait DNA kanıtlarının tespit edildiği belirtildi. Elde edilen sonuçla birlikte Çelik'in, Turgut Özal Tıp Merkezindeki odasında 5 ayrı kadınla birlikte olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

İddianamede, para karşılığı yapılan yasa dışı kürtajlar da ayrıntılı olarak anlatıldı. Prof. Dr. Çelik'in, sevgilisi olan Doç. Dr. Şeyma Hasçalık ile birlikte yasal sınır olan 10 haftalık gebelik süresini geçen hastalarda kürtaj yaptıkları ve bunun karşılığında ise para aldıkları öne sürüldü. Önder Çelik ile Şeyma Hasçalık bu yöntemle kendilerine hasta getiren özel hastane personeline de komisyon verdiği telefon kayıtlarından anlaşıldı. Telefon kayıtlarında elde edilen bilgilere göre kürtaj olacak hasta getiren personele 100'er lira komisyon veren Hasçalık ve Çelik, artan parayı da ortak hesaplarında biriktiriyordu. Doç. Dr. Şeyma Hasçalık'ın hasta ile para alışverişi diyaloguna girmediği ve pazarlığı kendi ekibinin yaptığının belirlendiği iddianamede, hastaların kayıt işlemlerinden problem çıkmaması içinde kürtaj yapılan hastaların girişleri silindiği ortaya çıktı.

İddianamede Şeyma Hasçalık'ın başhekimi olduğu özel hastaneyi bu amaçla kullandığı, ilerlemiş gebeliklerde de hastaları Prof. Dr. Çelik'e yönlendirdiği ve yasa dışı olmasına rağmen bu gebeliklerin sonlandırıldığı anlatıldı.

Ortak hesapta 3 milyon lira

İddianamede, Prof. Dr. Önder Çelik ile Doç. Dr. Şeyma Hasçalık'a ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde 3 milyon 100 bin liranın üzerinde para bulunduğu tespit edildi. İddianamede yapılan değerlendirmede, Prof. Dr. Önder Çelik ile Doç. Dr. HAsçalık'ın maaşları göz önüne alındığında, bu maaş ile bu miktarın toplanamayacağı ve paranın yasa dışı yollardan kazanılan para olduğu belirtildi.

'Maaşlarından biriktirmeleri mümkün değil'

Hesabında 2 milyon 738 bin lira bulunan Önder Çelik'in, 2010 yılında İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na ise 5 adet gayrimenkul, 3 adet araç ile 300 bin lira 20 bin dolar 15 bin Euro ile 10 bin Lira değerinde ziynet eşyası beyanında bulunduğu ortaya çıktı. Çelik, hesaplarında bu kadar yüklü para çıkmasıyla ilgili verdiği ifadesinde ise sevgilisi Şeyma Hasçalık'ın aldığı aylık 30 bin lira maaşın bu hesaplarda biriktiğini söyleyince, Hasçalık'ın çalıştığı özel hastanede ne kadar maaş alındığı araştırıldı. İddianamede, özel hastanenin Hasçalık'a aylık olarak 6 bin 500 lira maaş verdiği belirtildi.

İddianamede, başhekimi olduğu hastaneyi de dolandırmakla suçlanan Doç. Dr. Şeyma Hasçelik'in ise 13 haftalık gebeliğini sonlandırdığı 22 yaşındaki bir hastayla ilgili hastane kayıtlarında önce hiçbir bilginin bulunmadığı, sonrasında ise "idrar yolu enfeksiyonu rahatsızlığı" yazıldığı belirtildi.

Hasçalık'ın yaptığı ameliyatlara katılan hemşirelerden birinin, polis tarafından dinlenen telefon konuşmasında, kürtaj yapılan hastalardan birinin neredeyse öleceğini anlattığı da iddianamede yer aldı.



Savcılık iddianamesinde Prof. Dr. Önder Çelik'in rüşvet dışında diğer eylemleri olan kürtaj, cinsel saldırı ve görevi kötüye kullanma suçlarının ana dosyadan ayrılarak ayrı olarak halen soruşturulduğu belirtilirken, bu iddianamede sadece 5 menfaat karşılığı rüşvet suçundan ceza istendiği ifade edildi.

Hazırlanan bu iddianamede Doç. Dr. Şeyma Hasçalık hakkında ayrıca "Çocuk Düşürtme, Rüşvete Aracılık, Çocuk Düşürtmeye Aracılık, Dolandırıcılık" suçlarından da ceza verilmesi isteniyor. Diğer 10 şüpheli hakkında ise "Rüşvete Aracılık, Kürtaja Aracılık, Rüşvet Verme, Kürtaja Rıza Göstermek" gibi çeşitli suçlarla ceza talep ediliyor.