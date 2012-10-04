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Yaşam

Yasa dışı ilaçların satışı ineternette engellendi, 247 site kapatıldı

Türkiye, cinsel gücü artırdığı iddia edilen yasa dışı ürünlerin internet üzerinden satışının önlenmesi için mücadele yürütüyor

04 Ekim 2012 17:26

İnterpol'ün de aralarında bulunduğu uluslararası ekip, taklit ve ruhsatsız ilaçların internet üzerinde satışının engellenmesi için bu yıl beşinci kez operasyon düzenledi.

Türkiye, cinsel gücü artırdığı iddia edilen yasa dışı ürünlerin internet üzerinden satışının önlenmesi için mücadele yürütüyor.

Taklit ve ruhsatsız ilaçların internet üzerinden satışının engellenmesi için İnterpol'ün de aralarında bulunduğu uluslararası oluşumun bu yıl beşinci kez düzenlediği operasyonla, cinsel gücü artırdığı iddia edilen yasa dışı ürünlerin satıldığı 247 internet sitesinin kapatıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Saim Kerman'dan alınan bilgiye göre, bu yıl 100 ülkenin katıldığı ''Pangea V Operasyonu''na, cinsel gücü artırdığı iddia edilen yasa dışı ürünlerin satıldığı internet sitelerine yönelik çalışmalar bildirildi.

Kerman, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile oluşturulan ortak mekanizmayla bir süredir takibe alınan, sahte ve kaçak ilaç satışı yapan 275 internet sitesinin erişiminin Pangea V Operasyonu kapsamında İnterpol ile eşgüdüm halinde engellendiğini dile getirdi.
Kerman, bu internet sitelerinden 247'sinde cinsel gücü artırdığı iddia edilen yasa dışı ürün satıldığını bildirdi.

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